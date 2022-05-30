最低工資凍結3年　實際購買力差過13年前　保安：堂食都加到50蚊

檢討法定最低工資水平的公眾諮詢將於本周二（31日）結束，有關注團體指最低工資水平37.5元自2019年起凍結至今，但實際工資水平追不及物價增幅，其中64歲的大廈保安朱哥，多年來薪酬增幅僅追貼最低工資，由於任職點心師傅的胞兄疫下失業數月，家中大部分開支由他頂上，一碟堂食燒味飯由20多元增加50多元，但工資僅由28.7加至37.5元，多年來扣除生活開支後不敢亂花，生活「掹掹緊」，希望政府盡快調高工資水平。18個關注團體今日（30日）向政府聯署表達意見，促請調高最低工資水平至50元，讓本港1.43萬名領取法定最低薪的工人維持生活基本需要。



單幢大廈保安人工僅追貼最低工資

現年64歲的朱哥，之前曾從事裝修工人，隨着年紀漸大，體力迅速下降，自2009年起便在西九龍一幢單幢大廈任職保安，當時月薪大約6500元，至2011年最低工資立法後，月薪增至7,280元，工時由12小時降至10小時，朝八晚八上班，最低工資委員會每兩年調整工資水平，業主立案法團便跟從加幅，目前大約升至月薪10,000元左右，扣除強積金大約有9,500元應付生活所需。

朱哥稱，與66歲的胞兄同住在公屋單位，連同水電費開支每月大概3,000多元，但伙食及必需品開支相對年年有增無減，每月至少花費數千元，以出街用膳為例，由於大廈看更亭沒有冷氣，有時他想「奢侈一點」進入餐廳歎冷氣堂食，昔日一碟碟味飯索價20多元，但時至今日堂食已加價至50多元以上，為節省金錢只能外賣30多元一個飯盒回更亭用膳，晚上亦不敢在外用膳，選擇步行20分鐘返家，由胞兄煮飯後一同享用，應慳得慳。

他又稱，胞兄原本任職點心師傅散工，收入不算穩定，尤其是飲食業疫下受重創，不是結業便是放無薪假，散工自然首當其衝被削減工時，結果胞兄試過接連失業數個月，大部分開支皆由他支付，他亦盡量減省開支，平時不捨得買衣服，連電話亦是朋友舊電話免費贈予他使用，「對上外遊去泰國或菲律賓已經係三、四十年前，呢幾年疫下邊度都無得去，太悶先參加議辦舉行本地一日遊。」他苦笑身上最貴家當已是手上300多元的手錶，每月最多只能儲千多元作應急需要，基層人士難言生活尊嚴。

他擔心，目前政府容許基層人士申請在職家庭津貼及針對保安發送防疫抗疫基金津貼為每月2,000元，為期五個月，惟一旦有關措施撤銷，物價不斷飛漲，生活便再度「掹掹緊」，認為最低工資水平調升至每月1.3萬元才算合理。

社協聯同其他17個關注團體，將於檢討法定最低工資水平的公眾諮詢完結前，聯署向最低工資委員會提交最低工資水平50元時薪的建議。（莫家文攝）

1.43萬「低薪」工人領取最低工資維生

社協幹事吳衞東表示，本港法定最低工資每兩年進行一次檢討，但最低工資委員會往往閉門造車，不交代清楚考慮因素，如今綜合消費物價指數自2010年4月的74.2升至今年的103.1，指數累積增長率達38.9，但最低工資平由28元升至37.5元，若以實際購買力水平計算，扣除物價升幅，實際購買力跌至僅27元，較最低工資實施首年的28元還要低，反映法定最低工資水平無法維持原有購買力，13年後購買力倒退回實施前水平。

根據政府去年統計數字，本港仍有143,00名低薪工人時薪只達最低工薪水平的37.5元，他們主要從事物業管理、保安及清潔服務、零售及餐飲服務業，若要提升該批「低薪」工人的生活水平，應參考政府在職家庭津貼計劃中為一人戶提供全額現金支援1,400元的條件，即每月收入低於10,100元，再除以26個工作天及每日工作8小時，法定最低工資應為時薪49元，若計及未來一年物價升幅及通漲因素，即將檢討的法定最低工資水平應為時薪50元。

18團體聯署促請最低工資調整至50元

吳又稱，目前在職貧窮人口由2009年的72.5萬人，升至2020年的80.5萬人，若中長期要達致減貧防貧效果，最低工資水平可參考不低於職津四分之三金額津貼的一人住戶入息上限水平12,100元，再除以26個工作天及每日工作8小時，水平進一步調升至時薪58元，委員會長遠應訂立客觀計算機制，以基本生活開支金額釐定最低工資水平。

吳稱社協聯同17個關注團體，在檢討法定最低工資水平的公眾諮詢結束前，今日聯署提交應調整最低工資水平至50元的建議，提交最低工資委員會參考，希望有關部門能回應基層訴求。