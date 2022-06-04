香港駐柏林經貿辦舉行港產片劇照展覽　訴說25年來本土電影變遷

以往香港電影在世界舞台中佔一席位，為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港駐柏林經濟貿易辦事處（駐柏林經貿辦）於6月2日至10日（柏林時間）舉辦名為「光影浪潮：香港電影新動力」的香港電影劇照展覽，於柏林新克爾恩的Studio Cherié開放予公眾參觀。此外，辦事處亦在多地開展一系列的慶祝活動，包括龍舟比賽、主打港式食物的街頭美食節等等。



為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港駐柏林經濟貿易辦事處正舉辦名為「光影浪潮：香港電影新動力」的香港電影劇照展覽。（駐柏林經貿辦圖片）

駐柏林經貿辦是香港特別行政區政府在德國、奧地利、捷克共和國、匈牙利、波蘭、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞和瑞士在商業關係和其他經貿事務上的官方代表機構。這次名為「光影浪潮：香港電影新動力」展覽中，展出了香港著名攝影師包括木星、王偉倫、曾覓、李詩卉的作品，透過他們的視角，以嶄新的藝術層面敍述香港電影過去25年的故事。駐柏林經貿辦處長司徒加敏於開幕辭中形容，「這些影像不但描寫了香港電影的變遷，更捕捉了過去四分一世紀香港的發展、市民的生活和他們的夢想與期望。」

展覽中展出了香港著名攝影師：木星、王偉倫、曾覓、李詩卉的作品，透過他們的視角，以嶄新的藝術層面敍述香港電影過去25年的故事。（駐柏林經貿辦圖片）

香港國際電影節和創意香港支持柏林版本的「光影浪潮：香港電影新動力」。駐柏林經貿辦亦會把展覽帶到9月的蘇黎世電影節及在11月的華沙五味亞洲電影節以虛擬形式展出，並將在12月的布拉格亞洲影展舉行另一實體展覽。

在「砥礪奮進廿五載 攜手再上新征程」的主題下，駐柏林經貿辦今年將在德國、奧地利、捷克共和國、波蘭和瑞士透過舉辦和支持一系列的活動，包括電影節、慶祝晚宴、街頭美食節等，共同慶祝25周年紀念。司徒加敏表示期待透過這些活動，提供更多機會讓香港和這些國家作文化交流。

司徒加敏續分享香港的最新文化資訊，例如香港故宮文化博物館即將於2022年年中開幕，她亦邀請德國的創作人才來港在文化界發展事業，「香港已制定人才清單，提供入境便利予香港當前至中期最需要的人才。」現時，清單囊括13項專業，當中包括「創意產業和表演藝術專才」。此外，她指出很多政府措施如人才清單，能讓文化交流於現實中實踐，「文化交流不單是口號，我期望德國本地人才敢於來港，跳進全新的領域，與我們土生土長的人才一同創造浪潮。」