張國榮逝世19周年｜前區議員製哥哥足跡圖　提供疫下另類文化旅遊

「每年4月1日，我都會見到文華東方酒店對出的木棉花盛開。」張國榮（哥哥）在19年前的4月1日，從香港文華東方酒店一躍而下，他的殞落從此成為演藝圈最大遺憾。張國榮的音樂與電影作品俘虜了無數人的心，深愛他的粉絲每年都會舉辦悼念活動，今年受限疫情，繼續沒有大型「哥迷」聚會活動。

但有資深「哥迷」趁着「達人挑戰」熱潮，自製「張國榮足跡及回憶達人挑戰」，希望以另一種方式延續哥哥的精神。這位資深「哥迷」便是43歲、同樣叫Leslie的油尖旺前區議員陳嘉朗，一向關注保育、文化及交通議題的他，早前親身遊走各個港鐵站，找尋哥哥的電影足跡，資料更用作製作張國榮足跡地圖。陳嘉朗更自2013年起，每年在哥哥死忌前後舉辦導賞團，帶領團友重遊與哥哥有關的景點，除了緬懷故人，亦希望可加深大眾對城市的認識。



哥哥自03年去世後，資深「哥迷」陳嘉朗每年都會在他的死忌到文華東方酒店獻花，他形容「嗰一片花海代表住香港，係一種非物質文化遺產。」（黎倩婷攝）

自製張國榮達人挑戰 港鐵站內尋足跡

哥哥自03年去世後，資深「哥迷」陳嘉朗每年都會在他的死忌到文華東方酒店獻花，他形容「每年4月1日，我都會見到文華東方酒店對出的木棉花盛開」，「嗰一片花海代表住香港，係一種非物質文化遺產」。惟近幾年受疫情影響，部份悼念活動無奈停辦。但陳嘉朗仍然希望以另一種方式紀念哥哥，他趁着「達人挑戰」熱潮，自製「張國榮足跡及回憶達人挑戰」，希望大家即使疫下無法參與悼念活動，亦可以透過網上挑戰，重遊一遍哥哥的電影，緬懷一番。

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「你我相隔多麼遠 那年那天可相見」



上月30日，陳嘉朗在各個港鐵站親身走一遍，找尋哥哥的電影足跡。他建議，如想遊走張國榮電影《緣份》（1984）、《星月童話》（1999）等鐵路足跡，可先到彩虹站月台及大堂，然後到樂富出閘，以及到中環拍攝大堂及月台，再到文華東方酒店，之後到金鐘站外，最後經尖沙咀到紅磡等待即將消失的12卡車廂。電影《星月童話》中的12卡車廂將在今年內絕跡香港，陳嘉朗建議一眾「哥迷」盡快打卡留念。

「誰能代替你地位」



一首《Monica》 愛足40年

哥哥魅力沒法擋，迷上他只需一首歌的時間。陳嘉朗在3歲時看到哥哥的《Monica》的MV，從此被哥哥的不羈瀟灑所吸引。陳嘉朗對哥哥的娛樂圈史倒背如流，包括哥哥何時開始走紅、甚麼時候告別樂壇、出歌年份等，陳嘉朗指，哥哥除了演技好、歌技完美外，也一直「走得很前」，例如他大方公開承認自己同性戀的身份，而且愛得專注，他亦願意打破社會上很多敏感的議題，例如穿長裙子、留長髮，打破性別角色定型，哥哥的舉措猶如一名「藝術家」，潛移默化地改變了幾代人的思想。

「你離開了 卻散落四周」



巨星殞落 「後榮迷」卻不斷出現

「到咗今時今日，佢（哥哥）都仲有能力吸收新粉絲。」陳嘉朗認為哥哥與一般明星不同，即使他已逝世十多年，人們仍然牢記這一顆巨星，乃至有「後榮迷」的出現，他們並沒有見證哥哥最輝煌的時刻，卻依舊被他的魅力所迷倒。

「後榮迷」是指張國榮逝世後，才喜歡上他的粉絲，大部分是80後、90後甚至00後；張國榮在世時，他們了解張國榮很少，張國榮離開後，他們又通過他的作品了解他和愛上他，並成為一種文化現象。目前後榮迷數量仍在源源不斷地增長。



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陳嘉朗笑言，要數哥哥的魅力，怎樣也數不完。他分享自己當年有幸《星月童話》的片場探班，親眼目睹哥哥在現場的專業與專注，「當日佢唔使埋位拍攝，佢好專心咁睇預告，行埋嚟畀一班記者影相時，佢好有禮貌，亦笑得好燦爛，當時我影嗰啲相，咁多年嚟一直擺喺銀包。」

陳嘉朗當年有幸到《星月童話》的片場探班，親眼目睹哥哥在現場的專業與專注，當時為哥哥拍的照片一直放在銀包內。（黎倩婷攝）

「夜闌靜 問有誰共鳴」



兩首歌啟發參選區會及投身保育工作

談起哥哥對自己的影響，陳嘉朗說，不得不提到兩首歌。陳嘉朗是前任區議員，他指哥哥在1988年時為推廣公民活動，作曲及演唱《共創真善美》，這首歌影響了自己的待人處事，他指歌曲鼓勵人們登記做選民，在能力範圍內盡公民責任，啟發他將歌名放在他日後參選區議員的選舉口號中。

（《永遠記得》）呢首歌對應返之後嘅時代，好多建築都開始拆，呢首歌喺𠵱家嘅時代，都可以為我哋做一個指導。 資深張國榮粉絲陳嘉朗

另外一首歌是《永遠記得》，陳嘉朗認為，這首歌除了旋律舒服外，亦極具啟發性，歌詞中「時代跌盪裏，誰又永遠記得誰？但願記憶像霓虹是不朽的證據」唱出保育的重要性，一些歷史文物及地標均極具保育價值，提醒人們要永遠記在心中，這首歌亦啟發到陳嘉朗日後投身保育工作，他指「呢首歌對應返之後嘅時代，好多建築都開始拆，呢首歌喺𠵱家嘅時代，都可以為我哋做一個指導」。

為哥哥瘋狂 推全港首架應援巴士 每年辦導賞足跡團

每個狂熱粉絲都很自豪為偶像做過的瘋狂事，「係全港第一代明星應援巴士！」陳嘉朗驕傲興奮道。他早在2014年，便為哥哥推出全港首架應援巴士，他更特意選擇一輛車牌為「912」的巴士，因為9月12日便是哥哥的生日，「每年晚會大家都哭哭啼啼，但我希望以另一種形式延續哥哥嘅精神。」

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「當你見到天上星星 可會想起我」



除了應援巴士，自2013年起，陳嘉朗在疫情前，每年都在哥哥死忌前後舉辦導賞團，帶領團友重遊與哥哥有關的景點，他會沿路解釋歷史，途經一些文物也會分享見解，盼望一眾粉絲除了透過導賞團緬懷故人外，亦加深對城市的認識。他笑言，如果無暇參與導賞團，亦可使用他自製的「張國榮足跡地圖」遊覽各地，當中標示了香港、台灣、澳門及法國的場景足跡，是疫下不錯的「文化旅遊」。

如果可以同哥哥講一句說話，無論佢係人在世還是精神在世，我都會話「Thanks、thanks、thanks、thanks，張國榮。」 資深張國榮粉絲陳嘉朗

今天（1日）是哥哥逝世19周年，春天該很好，如果哥哥尚在場，一眾「哥迷」不論是否齊集一起獻花，也會在這一天想起一代巨星張國榮，陳嘉朗說，「如果可以同哥哥講一句說話，無論佢係人在世還是精神在世，我都會話『Thanks、thanks、thanks、thanks，張國榮。』」

張國榮足跡及回憶達人挑戰



張國榮足跡地圖

