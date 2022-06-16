社企助二手衣服獲第二生命　創換物平台推廣免浪費易物文化

常言舊的不走新的不來，但真是如此嗎？提倡以物換物環保理念的社企執嘢（JupYeah）便為大眾帶來第二種選擇——以舊換舊。在一次朋友間即時興起互換衣服活動，讓他們意外發現港人對於二手物品的接受程度比想像中高，亦為他們創立網上換物平台「執嘢」埋下伏線，讓大眾可以把自己不需要的舊物放在網上，以及換取自己需要的物品，減少浪費。近日執嘢在機構的協助下走入商場，讓更多人有機會了解到他們減少多餘消費，分享有用東西的宗旨。



換物平台執嘢（JupYeah）獲利園協會及希慎興業支持下，於上個周末在希慎廣場4樓進行一連兩日的二手衣物及飾品換物活動。（曾鳳婷攝）

換物平台執嘢（JupYeah）獲利園協會及希慎興業支持下，於上個周末在希慎廣場4樓進行一連兩日的二手衣物及飾品換物活動。前往參加者需要先在網上登記，若有舊物想分享，便要先交由現場的工作人物進行檢查及篩選。每位參加者均會獲得一個由主辦方提供的環保袋，他們可在場地中任意選取自己所需要的物品，只需要在離去前把環保袋交還，把物品放入自備袋子即可。

+ 1

一次即興換物活動成社企成立契機

胡文珊（Samathy ）是換物平台執嘢的創辦人之一，她表示執嘢的成立源於10年前一次與朋友聚會的臨時活動。當時另外兩位創辦人、雙胞胎Ren及Kodi也在場，有人建議試著交換衣服，便突然迎來第一次以物易物。胡文珊憶述當時大家換得二手衣服後，整個氛圍十分開心。當時聖誕節將至，她們希望把這種開心的感覺延續下去，便嘗試邀請更多朋友參與衣服交換的活動，又把活動詳情放在社交媒體上，成功吸引逾70人到場參加，「當中有啲唔係我哋朋友圈嘅人，話見到我哋個facebook event，覺得有興趣，所以過嚟參與」。

當時，胡文珊對於有這麼多人願意前來參與活動感到驚訝，「本身以為香港冇乜人接受到二手嘢，鍾意用新嘢多啲，但嗰次活動後好多人問我哋下次幾時做」。後來胡文珊與兩位好友Ren及Kodi討論下，認為交換二手物品在香港可行，3個月後再次舉辦易物活動，亦成功吸引逾200人參與，「執嘢」應運而生。由於3人都有全職工作，他們只能以工餘時間抽空處理「執嘢」的營運工作。胡文珊表示，3名創辦人各司其職，她主力負責財政、傳媒訪問及接洽公司與機構合作，而Ren及Kodi則主力負責活動籌劃。

3名創辦人各司其職，胡文珊（中）主力負責財政、傳媒訪問及接洽公司與機構合作，而Ren及Kodi則主力負責活動籌劃。（曾鳳婷攝）

網上平台輔以線下活動推廣二手物品價值

2013年，「執嘢」仍未有網上平台，3名女生在線下舉辦不定期的易物活動 ，惟活動須租用較大的場地及租倉存放二手物品。除了財務負擔較大外，亦需一定體力。每次舉行活動，他們都需要自行把大量的二手衣物搬到場地，他們所租用約30呎的迷你倉更時常逼爆。後來他們想到建立網上平台，讓有興趣的人能在平台上互換物品，並自行交收，讓他們透過平台各取所需。胡文珊提到，執嘢只要是有人需要的物件都會收取，近幾年接收的二手物品則以時裝為主，對二手物的要求則是乾淨以及不能過於殘舊，他們亦會把收到的物品放於平台上，讓有興趣的人以易物形式取得。

時至今年，執嘢的易物活動已舉行近百場，地點更遍佈港九新界，亦獲不同機構邀請合作，共同推廣環保理念。近年執嘢更致力推行公眾教育，教導市民如何利用手頭上的二手物品，重新製作成散紙包、煲墊、拖鞋及環保袋等，希望能藉此推廣二手物品的價值及減少多餘消費的概念。

被問到疫情下是否會影響大眾對二手物品的接受程度，胡文珊則表示，二手衫大多是來自人們衣櫃內很久沒有穿的衣服，「收到嗰陣仲有臭丸味，所以我成日都話可能仲乾淨過你去舖頭試啲衫」。胡文珊指，執嘢成立的初衷算是達到，即使他們沒有舉辦實體活動，人大眾都可以自發地進行易物，持續地將易物文化運行下去。

利園協會經理葉思雲表示，協會一直推廣社區多元化，旨在為社區帶來新元素，與執嘢成立的概念相近，雙方去年首次合作，反應良好，成功吸引逾600人次參與活動，故希望這次再度合作，能為大眾帶來不一樣的體驗。葉思雲提到，協會過往致力與不同的非牟利機構及社企合作，近期亦有與本地農夫合作舉辦活動，讓人們可以與農夫直接交流，增加對農務的認識。是次利園衣櫥交換派對中，亦設有慈善縫製工作坊，讓參加者親自將舊衣服升級再造，減少浪費，以環保永續時尚，當中收益會用於支持本地非牟利機構青躍Teen's Key，幫助年輕女性及青少女建立人生新一頁。