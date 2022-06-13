傷殘人士體育協會設運動員教練培訓基金　資助港隊代表受訓成教練

今年是香港傷殘人士體育協會成立50周年，協會在善長及渣打香港的支持下，設立「運動員教練培訓基金」，支援協會轄下運動項目的現役及退役代表隊運動員，修讀相關教練課程及提供資助，幫助他們受訓成為合資格教練，推動本地殘疾人運動發展。



「運動員教練培訓基金」由善長及香港傷殘人士體育協會長期合作夥伴渣打銀行（香港）有限公司支持下設立，支援協會轄下運動項目的現役及退役代表隊運動員，修讀相關教練課程及提供資助，幫助他們受訓成為合資格教練。

基金所有申請將會協會執行委員會審批，合資格申請者可按課程類型及所需費用獲得資助，支援範圍涵蓋不同運動項目專項及教練培訓的課程，包括但不限於由香港教練培訓委員會舉辦的「運動教練理論基礎證書」及「高級運動教練理論證書」課程，由本地體育總會舉辦的教練課程、認可體適能教練課程、由國際體育聯會或國際殘疾人奧委會舉辦的海外教練課程，以及由協會安排的海外實習。

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前輪椅劍擊殘奧運動員陳錦來，現時在協會訓練班擔任教練，他已率先申請上述基金，「我希望善用我的技術和經驗，回饋本地殘疾人運動發展」。他認為基金能協助運動員參與教練培訓，繼續發展所長，「我期待日後成為更專業的教練，將殘疾人運動的寶貴知識和實戰經驗，傳授予更多新秀運動員。」

香港傷殘人士體育協會主席梁禮賢醫生形容，港隊的傑出成績有賴傑出的教練團隊及新秀接棒，他感謝渣打香港及各界人士的支持，協助設立基金，持續提升香港殘疾運動員的競技水平目標，期待通過基金支援殘疾運動員發展成為專業教練及技術人員，亦可讓他們將寶貴的大賽經驗及知識薪火相傳。