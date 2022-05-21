陳浩源再負日本殘奧金牌選手摘銅　怒轟裁判屢次誤判奪走勝利

香港輪椅羽毛球手陳浩源，近日與羽毛球隊出戰巴林殘疾人羽毛球國際賽，昨日他在4強戰以1：2敗予日本殘奧金牌梶原大暉，他在賽後於社交平台發文，怒斥在該仗中屢遭不公判決，並批評世界羽聯（BWF）的裁判水準。



香港殘疾人羽毛球隊今周出戰巴林殘疾人羽毛球國際賽，東京殘奧銅牌得主陳浩源在WH2分組賽奪兩連勝後直入8強，再輕取泰國球手勇闖4強。

陳浩源晉級後再遇上東京殘奧金牌得主梶原大暉，二人曾於去年殘奧分組賽交手，前者當時以1：2惜負，梶原則最終在主場奪金。

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陳浩源（右）在去年東京殘奧分組賽與梶原大暉交手。（Getty Images）

陳浩源與梶原今次再交鋒依然打得緊湊，世界排名第2的陳浩源於首局在落後下追至「刁時」，但仍以20：22告負；次局雖以21：11扳回一城，但決勝局仍以10：21稱臣，在不設季軍戰下取得銅牌。

陳浩源在賽後於社交平台撰文，指他在賽事中屢次被誤判而失分，並放上4段影片以作證明。

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陳浩源不滿司線員甚至裁判長多次誤判對手界外球為界內。（Getty Images）

司線員為學生犯錯多

陳浩源在文中指出，選手對賽事中偶有誤判見慣不怪，但他不能接受在一場「Level 2」的 巡迴賽4強賽事，會有如此大的錯判。

他直言裁判不專業：「世界羽聯若要變得專業，先要整體變得專業，特別是裁判員和裁判長。」



他更列出了賽事中2點不滿：「大部分的司線員（線審）都是學生，他們在賽事第一天只是到場學習如何成為司線員，所以他們發生很多錯誤。」

陳浩源撰文怒轟賽會裁判判決。（截圖）

諷裁判長偏心殘奧金牌

他在第2點續寫道：「我們仍可理解他們是學生和義工，我實在不能理解的是裁判長，他們是專業的，但竟不能判斷10厘米的界外界內球（in-or-out），真的很奇怪和有趣。」

陳浩源表示在這一場4強戰中，他遭到5至6次不公的判決，而他上載的其中兩球，是最明顯出現誤判的。他更諷刺裁判：「我明白殘奧金牌是需要被保護，又或者裁判長想他贏到一名銅牌得主。我承認我真的不能在一個長10厘米的球場贏到殘奧金牌得主。」



陳浩源最後在文中再強調對賽會不滿：「希望下一站在杜拜能有更好表現，不是我，是賽會。」