粉嶺高球場｜城規會今審議大綱草圖食白果　退回規劃署修改方案

政府計劃在明年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地。政府將於其中9.5公頃土地興建約1.2萬伙公營房屋單位，未來區內居住人口約為3.36萬人，預計在2029年竣工，其餘土地則用作保育。有關方案在北區區議會及上水鄉事委員會遭到反對。



城市規劃委員會今日（17日）審議粉嶺／上水分區規劃大綱草圖的新圖則，歷時接近3小時的會議未有表決是否准許刊憲，席上有成員關注佔地「縮水」會否令住宅密度過高，亦有不少委會認為新方案對保育土地規劃欠詳細，着規劃署及土木工程拓展署修改，下次再續議。



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規劃署：四區域中只1區生態價值較低可發展

32公頃用地最終「縮水」至9.5公頃用作發展，規劃署代表在城規會會議上解釋，研究有關土地時，將其以北至南劃分1至4區域，其中1區生態價值較低，4區則找至屬「極危」的罕見樹種水松，由於2至4區有生態走廊，亦有水紋等因素，故發展2、3區有機會影響4區的水松，故建議一併保留，並用作康樂用途，只用1區土地作發展。

有委員關注住屋密度，委員黃傑龍發言時指，在9.5公頃土地興建1.2萬伙公營房屋並提供予近3.4萬人居住，密度或太高，感覺亦太擠塞，建議增加發展土地。規劃署代表則指出，新方案的住宅地積比率為不超過6.5倍，符合住宅要求，「密度係現時新市鎮係接受到」，又稱早前已做有關空氣流通及視野研究，相信無問題。

不會影響香港國際高爾夫球賽

多名委員亦關注發展後，會否影響高球會在這處每年舉行的香港國際高爾夫球賽。署方代表稱，大賽主要使用並無被收回的新球場及伊甸球場，兩球場各有18個洞，而涉及今次發展的是舊球場範圍，比賽時會用作選手熱身及泊車用途。他稱署方較擔心泊車問題會對舉辦比賽帶來衝擊，故計劃在未來發展住宅區中，僻出土地興建停車場，並會以高球場現有約280個泊位作為目標。

水松樹區交康文署管理 委員：康文署邊識保育

會議花較大時間討論2至4區保育事宜，不少委員提到水松樹極需保育，若只把2至4區列為「其他指定用途地帶(OU)」，或不足夠，反問為何不劃分作「自然保護區（CA）」，又指出有關方案未完善，無指清楚水松生長位址等，更有委員擔心將來該區發展康樂用途，即會交由康文署發展管理，「聽到康文署就驚，康文署邊識保育！」

規劃署代表則解釋，現時有關土地亦由高球會管理作康樂用途，並稱新規劃希望市民可更隨時能享用該些康樂用地等，強調將來面貌大致會和現在相同。有委員隨即反對，稱現時使用該地的人流不多，亦不會在晚上使用，對方案上寫明用途包括燒烤點、露營等感不認同。

常秘甯漢豪：現時談保育方案言之尚早

城規會主席、發展局常秘（規劃及地政）甯漢豪表示，現時談2至4區的保育方案仍言之尚早，因政府可能自己保育，又或與其他組織共同合作等，並稱康文署背後亦有民政事務局統籌。她又指留意到委員認為方案對2至4區的說明不足，燒烤及露營等用途亦有爭議，着規劃署及土木工程拓展署退修改方案，加強說明，待下次會議續議。