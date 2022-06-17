發卡機構首推視障人士「共融卡」　配備凸字壓印、點字助電子支付

近年香港電子支付普及化，但視障人士使用時仍有不少困難。失明人協進會過往曾發現本地有不少網購平台未符合無障礙設計，形成殘疾人士的「數碼鴻溝」。近日有發卡機構推出香港首張視障人士適用的共融卡（MyCard），卡面資料配備盲文點字，並且網上平台增設了語音提示功能，交易後以語音短訊形式發出通知；協會回應對是次安排十分欣賞，並盼望日後更多金融機構能看見視障人士的需要。



近年香港電子支付加速普及，近日有機構推出香港首張視障人士適用的共融卡（MyCard），（香港失明人協進會圖片）

香港首張視障人士適用共融卡面世 可非接觸式感應付款

據統計，本港共有約19萬人具有不同程度的視障問題，佔總人口約2.7%。銀聯國際宣布，與三三金融合作發行香港首張視障人士適用的共融卡（MyCard），以照顧本地視障人士的支付需要，共享電子支付的便利與安全。共融卡考慮了視障人士開通電子支付産品的需要，卡號、CVN及有效日期保留了凸字壓印設計，卡面資料還配備了盲文點字，方便持卡人了解卡片資訊以進行綁卡或網上購物。

此外，共融卡的持卡人可通過銀聯閃付以非接觸式感應付款，在交易時毋須簽名一拍即可，並支援綁定銀聯的雲閃付App和33 eWallet以銀聯二維碼掃碼支付。而且33 eWallet還為該卡增設語音提示功能，當完成交易後，該程式便會有自動推送通知，同時三三金融也會以語音短訊形式通知持卡人，方便持卡人即時了解交易詳情。

香港失明人協進會會長黃俊恒表示，由於卡上有凸字和點字設計，視障人士單靠觸覺便可知道使用的是哪一張卡，此卡是是同款產品的第一張；更重要的是，此卡背後的支付、交易平台設計能夠「無障礙化」。他指平日視障人士進行電子支付、網上消費，需要有高反差、大字體的功能，其網頁亦不應有太多圖片，並應該有對應相關圖像的文字描述，以及網頁本身可以視障人士本身使用的讀屏軟件等等，否則視障人士難以使用。

黃指，對於配合有關扣賬卡（debit card）產品的手機應用程式能够符合國際間對手機應用程式的無障礙指引，失明人協進會深表欣賞，並盼望日後更多金融機構能看見視障人士的需要，透過科技完善視障人士的金融服務體驗。

香港失明人協進會前會長莊陳有對香港有首張共融卡表示欣喜。（香港失明人協進會圖片）

辦卡機構曾舉座談會了解視障人士需要

共融卡的面世將集中提升視障人士的支付體驗，希望能解决他們在各種支付場景下的實際需求、更順暢地邁進電子支付時代。銀聯與三三金融曾多次與本地視障人士舉行座談會，了解視障人士的支付困難和需求，反復測試各種交易方式的無障礙性，以確保共融卡能夠真正適切視障人士的需求。

銀聯國際香港分公司總經理邵敏女士表示，意識到視障人士在支付時往往因遇到各種問題而造成不便，但目前本港並沒有一款視障人士適用的扣賬卡産品，因此希望填補這個空缺。她指早前主動聯絡了三三金融和香港失明人協進會，該構思獲得了他們的響應和支持，在三家機構的積極努力下，最終促成了産品的發布；又強調未來將繼續持續照顧弱勢社群的需要，並更好地履行提升支付效率、服務實體經濟和推進普惠金融的責任擔當。

香港失明人協進會前會長莊陳有對香港有首張共融卡表示欣喜，認為在設計上達到無障礙程度之餘，也照顧不同人的需要。他强調，符合無障礙設計對有需要人士來說是「最基本的生命線」，認為能夠從共融角度出發設計産品，是盡社會責任之餘，也令社會更進步。