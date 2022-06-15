清拆石籬中轉屋｜受影響居民不滿需遷到屯門　到高院提司法覆核

政府計劃今年年底清拆石籬中轉屋，其中有70多戶「第3類住戶」需要搬遷至寶田中轉屋，他對房屋署有關清拆安置措施不滿，認為並不合理。由居民組成的石籬中轉屋居民關注組指，一班街坊近年透過各種渠道表達不願意降級跨區、搬至寶田中轉屋的安置安排，惟房署從未聽取，過程亦漠視一群原有住戶的需要。一眾居民代表今日（15日）前往高等法院，就房署在石籬中轉房屋清拆的安置措施，提交司法覆核的許可申請通知書。



一眾居民代表今日（15日）前往高等法院，就房署在石籬中轉房屋清拆的安置措施，提交司法覆核的許可申請通知書。（呂諾君攝）

政府將石籬邨第10和11座居民分為3個類別，其中第一、二類人士均可獲編配公屋，而第三類居民則是現時仍未夠分數獲編配公屋的住戶。石籬中轉屋居民關注組指，是次石籬中轉房屋清拆使用25年前的過時政策，相關安置安排有歧視受影響一人住戶之嫌，認為有違《基本法》第 25 條及 《香港人權法案條例》第 22 條；又指相關帶有歧視的安置安排導致受影響一人住戶蒙受損失，明顯是倒退措施，與《基本法》第145條列明的發展及改進原則相悖。

案件申請人許先生（右二）指，自己居住在中轉屋已14年，認為有關安排不只是「交通唔方便」的問題，而是居民在區內居住、工作多年，如要遷入屯門，每日要花上3小時的車程和昂貴車費來回。（呂諾君攝）

不排除向運房局提出私人檢控

一班街坊今日向高等法院入稟申請司法覆核，要求法庭檢視有關政策，讓申請人有平等公屋安置的對待，而建議答辯人是特首林鄭月娥及運房局局長陳帆。案件申請人許先生指，自己居住在中轉屋已14年，認為有關安排不只是「交通唔方便」的問題，而是居民在區內居住、工作多年，如要遷入屯門，每日要花上3小時的車程和昂貴車費來回；反觀一些房署入伙年期達40年或以上的公共屋邨，空置率卻是奇高。他指，今次希望在法庭上得到政府正面回應，不排除有後續行動，以運房局為對象提出私人檢控。

關注組於今年4月29日，亦曾派出數名代表前往申訴專員公署，就清拆安置的安排及程序向提出申訴。

▼石籬中轉屋居民的居住情況▼

