調查指8成受訪僱主以為可解僱懷孕外傭　團體促中介公司提供協助

支援外傭及其子女的慈善機構融幼社指，過去6年平均每年為250名事主提供支援，當中約半數個案因涉及與懷孕有關的勞資糾紛。融幼社一項調查發現，本港僱主對外傭懷孕的權益及保障缺乏了解，甚至持負面意見，促請社會各界加強合作，制定有效的解決方案，保障僱主及外傭權益，以及讓未出生的孩子獲得保護及尊重。



融幼社2020年進行一項調查，在全港各區街頭成功訪問103位外傭僱主，了解他們對外傭懷孕的意見，以及對外傭懷孕的正確資訊。（融幼社提供圖片）

融幼社2020年進行一項調查，在全港各區街頭成功訪問103位外傭僱主，了解他們對外傭懷孕的意見，以及對外傭懷孕的正確資訊。結果發現93%受訪者指聘請外傭最主要是為了處理家務，67%是為了照顧兒童，照顧長者的則佔32%，反映僱主非常倚賴外傭協助家中事務。99%受訪僱主透過僱傭中介公司尋找及招聘外傭，所有受訪僱主均相信，若外傭懷孕，僱傭中介公司應為僱主提供協助。

僅半數受訪僱主知道外傭可放產假

調查結果亦顯示，只有51%受訪者知道外傭可以放產假，反映僱主對在勞工及性別歧視條例下外傭懷孕的保障缺乏了解。81%受訪者不知道若僱主不容許外傭放產假，外傭有權採取法律行動。另84%受訪者表示，若外傭因懷孕而無法工作，他們可將外傭解僱，反映僱主對支持懷孕外傭的說法反應負面，對支持僱主的說法則反應正面。另66%受訪僱主認為，非牟利機構對外傭的支援比對僱主多，同時缺乏相關規例支援僱主所需。

融幼社研究及政策高級經理Radha Shah表示，根據調查結果，建議為僱主提供可負擔及可行的市場方案，在照顧僱主家庭同事，亦能確保懷孕外傭的工作受到保障。她指僱主反映若外傭懷孕，依賴僱傭中介公司提供協助，建議為僱傭中介公司提供正確的資訊，協助他們為外傭和僱主提供正當的支援。

融幼社副行政總裁林慧雯認為調查結果令人擔憂，「儘管外傭懷孕受到法律保障，非法解僱的情況依然存在」，她表示應繼續提高社會各持分者對外傭懷孕權益的認知，促進僱主與外傭之間的了解和坦承溝通，並加強與僱傭中介公司的合作，確保外傭的孩子將來可獲得保障。