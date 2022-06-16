6個海濱辦「仲夏．維港」活動　林鄭稱活化維港海濱工作受肯定

發展局和海濱事務委員會推出「仲夏．維港」主題活動，由多位本地藝術家包括Chocolate Rain、菠蘿油妹妹、癲噹等，為全港六個海濱場地進行夏天「期間限定」的設計。活動於今日（16日）舉行啟動禮，海濱事務委員會主席吳永順指，近年以「先駁通，後優化」的方式活化維港海濱，市民滿意度亦高，未來亦會沿用靈活度較高的「期間限定」形式，作為其中一個活化方向。



發展局和海濱事務委員會推出「仲夏．維港」主題活動，由多位本地藝術家包括Chocolate Rain、菠蘿油妹妹、癲噹等，為全港六個海濱場地進行夏天「期間限定」的設計。（李澤彤攝）

「仲夏．維港」為香港賽馬會撥款6.3億元的活動，特首林鄭月娥今日出席啟動禮時表示，自己擔任地政局常任秘書長時也曾處理維港相關事務，指當時因填海問題等與保港會「勢不兩立」，她感謝活動現場的海濱事務委員會主席吳永順及保護海港協會前主席徐嘉慎，形容當年與吳永順和徐嘉慎是對立，但現時則越行越近，致力美化維港；又指現時樂見市民在維港兩岸無拘無束享受海濱，而美化維港工作給她很大啟發，因相信市民會愛護裝置、不會拿走擺設品，「唔需要管啲市民管得咁犀利」。

林鄭又提到，與海濱事務委員會主席吳永順也因維港事務認識，稱自己或因任內處理過一些爭議性的事宜，「好少人好少機構」會對她的工作予以表揚，但自己在活化維港海濱的工作卻受到肯定；她又稱，未來希望各界加大力度，令兩岸盡快有完整海濱長廊。

吳永順稱開放管理模式滿意率達8至9成

海濱事務委員會主席吳永順指，過往香港對公園的安全要求高、使用上限制多，令很多地方「畀欄杆圍住」；近年在卑路乍灣、灣仔、炮台山和荃灣等6個地方，試行以「園境推動」和「期間限定」的方式放置不同藝術家的創作，令市民的自由度較高。他又指，根據用家意見調查，相關的滿意率達8成至9成，形容是「畀到信心繼續嘗試」這種開放管理模式。

「仲夏．維港」主題活動於今日（16日）舉行啟動禮。（李澤彤攝）

吳續指，過往活化海濱很多時只停留在規劃階段，他近年較着重落實階段，而「期間限定」的互動性較快，也較能回應市民需要比較快捷，因此能在三年時間啟用十多個場地，更由最初「一條欄杆上面有啲毛冷公仔」發展到現時規模，認為成果令人鼓舞。

此外，政府亦將推出「維港兒童自駕遊」，於7月3日起灣仔碼頭旁原有的巴士總站將開放予市民租用，讓孩子在維港旁體驗駕駛的樂趣。