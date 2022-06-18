團體指全港街市空置檔位達1,613個　元朗同益街市有檔位空置27年

過去20年，食環署已關閉或凍結空置率較高的13個公眾街市，惟部分已關閉的街市如荃灣荃景圍街市等均是長年空置；有團體發現，現時全港有1,613個空置街市檔位，總空置率竟高達12%，部分街巿更由1995年起空置27年，白白浪費珍貴的土地資源。團體認為，與其將空置街市丟空「有地冇人用」，政府更應善用空置的土地資源，構思將空置街市改造成特色墟市、pop-up市集等。



監察公營街市發展聯盟聯同社區發展陣線於今日（18日）舉行「公眾街市最新的空置情況及分析」發布會。（監察公營街市發展聯盟提供圖片）

最離譜元朗同益街市 檔位空置率高達61%

監察公營街市發展聯盟聯同社區發展陣線於今日（18日）舉行「公眾街市最新的空置情況及分析」發布會。他們早前向食環署查詢，截至去12月31日為止全港食環署轄下公眾街市的出租、空置及凍結相關數字，指出在3次公開競投後，空置街市檔位僅由1,817個減少至1,613個，相隔3年再次開放競投後總空置率僅下降1.5%，因此認為成效不大。

監察公營街市發展聯盟發言人吳天楠表示，食環署長年凍結攤檔而不作為，在空置重災區元朗同益街市中，其2021年的凍結檔位高達274個，空置率達61%，部分地下及一樓檔位更由1995年開始凍結。吳又指，團體進行實地視察時見到食環署未有將地理位置較好或面積較大的檔位開放招租，署方卻沒有就此解釋，亦未有公開招租準則。

疇體認為，面對「有地無人用、有人無地用」的情況，政府應更善用空置的街市檔位及空置街市的土地資源，例如構思將空置街市改造成特色墟市、pop-up 市集。（監察公營街市發展聯盟提供圖片）

團體建議善用資源租予基層初創業人士

吳天楠建議，食環署應設立彈性租約，讓有意長租者可保留續租權利，而有意短租或基層初創業人士亦可以短期租約方式租用檔位，以提供低門檻的創業機會予市民大眾；他補充指，現時食環署街市對售賣貨品種類有所限制，認為應容許街市檔位改劃用途、不再局限售賣指定貨品種類，亦可出租予非牟利團體，以作社區空間之用。

此外，團體指出，現時於政府土地申辦墟市的程序極為繁複，認為面對「有地無人用、有人無地用」的情況，政府應更善用空置的街市檔位及空置街市的土地資源，例如構思將空置街市改造成特色墟市、pop-up 市集，從而協助基層創業及推動社區經濟。

監察公營街市發展聯盟、撐‧基層墟市聯盟等團體於今日（18日）在荃灣如心廣場一期對出空地合辦「街市研習室X荃灣小店墟 」，當中包括小型墟市、街市展覽、活化街市工作坊、街市廢物再生工作坊等，希望透過與市民即場互動共同構想街市空置空間的用途，同時讓市民參與墟市活動，一同探索活化空置街市成為基層墟市的需要性及可行性。