機構年收逾十萬舊書　首設網上義賣平台　線上線下推廣二手書文化

舊書閱讀過一次後便失去功能？有機構在13年前便開始推行二手回收書籍義賣活動，除了希望讓書籍能以另一種形式把知識傳承下去以及避免浪費外，亦把義賣籌得的善款，全數捐予社福機構回饋社會。今年活動收集到逾30萬本的二手書，動員6,000名義工協助分類整理書籍及進行義賣活動，更是首年設立網上義賣平台，在線上及線下推廣二手書文化及鼓勵閱讀。



「書出愛心 十元義賣」書籍義賣始於2009年，由太古地產愛心大使義工隊、香港小童群益會及義務工作發展局合辦，並由太古地產贊助。（盧翊銘攝）

「書出愛心 十元義賣」書籍義賣始於2009年，由太古地產愛心大使義工隊、香港小童群益會及義務工作發展局合辦，並由太古地產贊助。過去除了因疫情爆發暫停兩年外，已持續9年進行實體義賣活動，並在各處設立共41個回收點。合辦團體在收到二手書後，便會進行分類及整理。現時回收的二手書以兒童、小說及休閒款為主，及後在一年一度的實體義賣展場，每本書將會以10元作義賣。今年更首設網上平台，把約1.5萬本兒童二手讀物放在網上義賣。

回收數以十萬計的舊書是一項大型工程，今年首設的網上平台需要每本書逐本上架，亦需要大量義工協助。義務工作發展局義工團組長Simon便是其中一員。Simon至2016年退休後，便開始接觸義工活動，從此愛上做義工。以往曾在香港多種大型活動如馬術賽事及龍舟比賽等提供協助，更於2019年成為義工團組長。

對於今年首設的網上平台，Simon也出力不少，由籌辦、分類二手書、拍攝、設立書本編碼及按訂單把書本按次序排好分裝，每一個步驟Simon均親力親為。他表示，今次是首次接觸網上平台，要先自行認識整個流程後，再教會其他義工絕不容易，二手書本數量之大，亦增加處理難度，在平台推出短短一個月，他們已接獲4,000宗訂單。

當中令Simon最難忘的是在網上平台籌辦初期，原意是讓客人毋須先付款下訂購，但他認為或會造成棄貨問題，有機會讓真正有需要的人無法購買心儀舊書，後來經他建議後，改為先在網上支付，再到實體義賣活動作交收。Simon對此感到滿足，亦希望建議能讓整個活動運行得更好。

另一名義工是已有14年義工經驗的Thomas，他於2018年退休，早於退休前已參與不少義務工作。能與陌生人共事，對Thomas來說是一種樂趣，亦是一個開心的過程。他更為進行義工服務而學會手語及學懂如何與失明人士相處，笑言小至6個月嬰兒，大至長者均是他的服務對象，「一般工作無機會接觸到咁多層面」。以往Thomas很少使用網上平台，是次義工經驗，最令他震驚的是網上的售賣速度，「我本書啱啱上架一分鐘，就已經被人賣咗！」

太古地產公共事務副董事林珩是計劃的推動者。她認為書本象徵知識承傳，於十多年前，大眾仍抗拒二手書，但她對於社會未有充分利用每一本書感到可惜。因此她在十多年前推動首次義賣活動，在活動中鼓勵閱讀及帶出書本價值，亦能提倡環保和慈善初衷。林珩提到，太古地產旗下有不少地方如太古坊及太古廣場等，提供逾20個的回收點，連同兩個合作團體香港小童群益會及義務工作發展局，合共能提供41個回收點。

林珩透露在最高峰時，計劃曾回收高達80萬本二手書籍，現時亦已累積400萬元善款。活動每年均會加入不同新元素，例如今年加設網上平台，她形容是一個與時並進的做法，展望未來可以把二手書籍捐贈予不同非牟利機構，分享給更多有需要的人。

（受訪者提供圖片）

「書出愛心 十元義賣」書籍義賣書展

日期：6月25日至7月3日

時間：中午十二時至下午八時

地點：鰂魚涌太古坊康橋大廈1樓 ArtisTree及栢克大廈4樓

