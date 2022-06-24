旺角東行人通道被批翳焗「似洗手間」　網民：就係唔想人停留

夏日炎炎，對都市人來說， 走入室內冷氣場所才能獲得一刻清涼。不過一條鄰近旺角新世紀廣場的行人通道，被指長年以來不開冷氣，只用風扇、風機來通風，加上磨砂玻璃設計令人望不到窗外環境，走在其中令人感到十分翳焗。有網民認為，通道如此設計就是不想行人「停留嘆冷氣、睇風景」；又指通道中為了不讓行人坐臥而加設三角型裝置，更添「不近人情」之感。



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窗戶不透光加裝置不准坐卧 被外界指責功利管理心態

連接亞皆老街天橋至旺角政府合署、旺角東站和MOKO新世紀廣場的一段行人通道，平日人來人往，但不少人留意到，通道內的設計雖與商場相似，並設有多部風扇、風機通風，但走在裏面仍會感到悶熱。Facebook專頁「香港規劃情報」近日發帖指，通道內懷疑長期沒有啟動冷氣，令人「感覺不舒服」，加上窗戶的玻璃用了磨砂貼紙密封，通道兩側亦安裝了一些三角形擺設裝置，標明告示禁止遊人坐臥，版主形容這些安排是「反映功利的管理心態」。

香港01記者今日（24日）下午到現場視察，由亞皆老街天橋走入有蓋行人通道時，該處的落地玻璃窗沒貼貼紙，可以望到窗外的露天停車場；但乘扶手電梯走到上層，通道內的窗戶便變成了磨砂設計，只能透光而見不到外面景物。此段通道中部分位置有開窗，而風機和風扇都有啟用，設備外貌較為殘舊，在通道中行走雖不算涼快，但也比身處室外較好。

據「香港規劃情報」版主指，用磨砂貼紙密封玻璃窗的位置與住宅樓宇相隔將115米，而近年鄰近的水務署清拆後變成空地，或是因此通道會遠望住宅，懷疑是管理一方擔心私隱問題才於近年加上貼紙。

網民估計相關安排有原因

有關該通道的帖文引起網民討論，有人認為變磨砂玻璃窗有如「洗手間」、「唔開冷氣真心嬲」、「有時壞咗電梯走咗上去真係好辛苦」，但也有人認為並非處處通道都要有冷氣，並指該處「不准坐臥」，也是源於過往不自律的人在該處飲食後胡亂棄置垃圾而造成的。

香港01正向新鴻基地產查詢。