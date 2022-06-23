調查指逾半受訪家長有抑鬱症狀　家庭入息較低家庭親職壓力更差

常說「贏在起跑線」，香港小朋友在成長階段面對不同壓力，其實連家長也是壓力高企。由子女報讀幼稚園、升小等，香港家長往往因學童的個人表現、親子溝通及管教而出現不同程度的壓力，惟美國有文獻指出，家長的壓力愈高，兒童患上焦慮症的機會便愈大。有團體早前進行調查，發現超過五成家長呈抑鬱症狀，而家庭入息較低，及育有SEN學童的家庭，其家庭功能、親職壓力更差，出現抑鬱症狀也更高。團體建議運用認知行為介入法，以個案或小組方式為家長提供支援，同時舉辦業界社工培訓，以改善相關情況。



協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」及 香港大學社會工作及社會行政學系於今年2月至3月期間，就「香港學童及家長的親職壓力及抗逆力」進行了問卷調查。（協康會提供圖片）

為進一步了解香港家長的情緒健康、親職壓力、家庭功能與抗逆力，協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」及香港大學社會工作及社會行政學系於今年2月至3月期間，就「香港兒童家長親職壓力及抗逆力」進行了問卷調查，並成功訪問了502位育有學前N班至小六子女的家長。

逾四成受訪家庭功能被評為「不健康」

香港大學社會工作及社會行政學系黃富強教授指出，56%家長於受訪前兩星期有輕度至嚴重抑鬱症狀，其中24%為中度至嚴重。是次調查以McMaster Family Assessment的家庭功能評量表作評估家庭功能（即家庭成員間的相處互動的功能，包括家庭的日常習慣、家庭互動的頻繁度、溝通能力、凝聚力、解難能力、和諧度、家庭成員之間的相處等），結果顯示有41%家庭的家庭功能被評為「不健康」；而抗逆力量表也顯示超過五成（54%）家庭的抗逆力較低，處於有風險（at-risk）水平。以相關性（correlation）去分析以上數據，抗逆力愈低，家庭功能相對較不健康；而親職壓力較大的家長，其抑鬱症狀快更明顯。

家庭入息愈高 抗逆力及家庭支援也愈高

調查亦發現，家庭入息與家庭功能有相互關係，月入3萬港元或以下的家庭的抗疫能力(148.74)、家庭功能(2.16)、抑鬱症狀(7.91)、親職壓力(54.04)，與月入6萬港元或以上的家庭的抗疫能力(165.28)、家庭功能(1.95)、抑鬱症狀(4.48)、親職壓力(48.4）相比，顯示到家庭入息愈高，他們抗逆力、應對能力與家庭支援也愈高，家長抑鬱症狀也愈低。整體來說，家庭入息愈高，則家庭功能愈健康、子女的情緒徵狀和品行困難也愈低，親職壓力較少，這些情緒和品行困難在疫情及停課時對子女的影響也較少。

陳太（化名，圖右）與丈夫因管教及關係緊張，向協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」社工林姑娘求助，後來在社工支援下，家庭關係得以改善。（協康會提供圖片）

逾四成SEN學童家庭抗逆力處風險水平

至於有SEN學童的家庭與育有其他學童的家庭作出比較，育有任何SEN類型的學童的家長的抗逆力，不論在個人、家庭支援和社會支援層面均較低。家長的抑鬱症狀較多，他們的家庭功能更不健康，親職壓力也更大。30%的SEN學童家長有中度至嚴重抑鬱症狀，45%的SEN學童家庭功能為「不健康」，而64%的SEN學童家庭的抗逆力處於風險水平(at-risk)；3個數字都比其他非SEN學童家庭為高（15% / 35% / 41%）。

協康會幼兒駐校社工服務先導計劃的個案陳太（化名），育有一名就讀幼稚園的女兒。早前丈夫因疫情失業，陳太成為經濟支柱，丈夫因長時間失業導致情緒出現問題，表現暴躁，女兒也感受到爸媽的負能量，陳太同時面對夫妻關係緊張及經濟壓力，她感到極之困擾，頓覺人生「沒有出路」。後來得到社工情緒支援，陳太不再鑽牛角尖，亦主動好好與丈夫溝通，丈夫亦願意作改變，夫婦感情有所改善，家庭功能亦得到提升。陳太實踐社工建議的紓緩壓力的方法「停一停、想一想」，有問題都會尋求社工協助，心態都比以往更為積極。

協康會區域經理方素碧建議，家長在面對壓力時，需留意自己的身心狀態及行為表現，可透過「認知行為介入法」中的「五常法」技巧去改善情緒及想法，在適當時間更要尋求協助。

協康會「幼兒駐校社工服務先導計劃」獲陳蕉琴博士慈善基金資助下，聯同香港大學社會工作及社會行政學系於2022年2月至2023年9月，於16間由協康會駐校的幼稚園及4間本會學前康復服務單位，推行「Project P.S.I. (Parental Stress Intervention)學前單位家長壓力介入策略」，透過具實證為本的壓力指數評估工具評估家長壓力狀況，識別不同程度壓力的家長，運用認知行為介入法，以個案或小組方式為家長提供支援，包括以行為治療紓緩家長壓力，並製作家長壓力介入策略套，以實証為本研究檢視計劃的成效；同時，舉辦業界社工培訓，介紹及推廣家長壓力介入策略套。

協康會副行政總裁郭俊泉博士認為，香港學前兒童家長的情緒支援需求甚大，幼稚園作為最容易接觸學前兒童家長的場所，可透過幼兒駐校社工服務，對情緒健康不理想的家庭，作出盡早識別及介入」。幼兒駐校社工服務將於8月恆常化，他期望政府能盡快落實服務恆常化的具體安排，讓機構及早規劃支援幼稚園家長的資源，並落實由學位社工提供服務，提供更具質素的服務。