日出康城地底鋪設高壓電纜　區議員指住戶擔心安全促改工程走線

日前朗屏電纜橋起火，引致天水圍、元朗及屯門部分地區大停電，起火原因目前仍然調查中，由於電纜起火事件引起軒然大波，令不少市民關注住所附近的供電設施及工程。有西貢區議員指，關注自2019年起中電在日出康城變電站鋪設132/11kV伏特電纜改善工程對居民造成的滋擾，指去年已要求工程走線改為採用公眾位置，亦促請中電向住戶公開電纜材質、位置、走線及日後保養等資料，以釋疑慮。



西貢區議員方國珊指，關注自2019年起中電在日出康城變電站鋪設132/11kV伏特電纜改善工程對居民造成的滋擾，指去年已要求工程走線改為採用公眾位置，亦促請中電向住戶公開電纜材質、位置、走線及日後保養等資料，以釋疑慮。（方國珊提供圖片）

中電表示，於周二（21日）起火的朗屏電纜橋，共搭載三組132Kv的高壓電纜損毀，致元朗、天水圍及屯門共16萬客戶供電受影響。西貢區議員方國珊認為，中電應盡快查找起火原因，並向公眾交代，亦要陸續全面檢查位於住宅區、道路地底的電纜，確保裝置安全。

除了電纜橋，她指地下管線的安全亦需要關注。方國珊形容，本港地下管線積弊多年，「煤氣、電纜、光纖、水管共處一坑」，由於香港沒有地下管理系統，擔心任何一項維修或添加管線，均有機會影響旁邊的線路。

方國珊表示，2019年中電為配合日出康城發展，進行電力提升工程，在環保大道行人路及日出康城的日出大道私人地段約2米深的地底，加鋪132Kv電纜，分兩個階段進行。（方國珊提供圖片）

方國珊表示，2019年中電為配合日出康城發展，進行電力提升工程，在環保大道行人路及日出康城的日出大道私人地段約2米深的地底，加鋪132Kv電纜，分兩個階段進行。但住戶關注鋪設大型電纜在民居地底的安全問題，以及引致區內交通的問題，要求工程走線改為採用公眾位置。她指日出康城首都與變電站只是一條行人路之隔，居民卻對變電站一無所知，對中電增加變壓器的潛在風險甚為關注，為釋除疑慮，她希望中電可向住戶解釋變電站內從啟用至今增加的設備、最終可容納的變壓器數量，以及變電站的安全措施及事故應變方案等。

方國珊指，第二期工程至今仍未竣工，認為政府應定期檢視鋪設132kV高壓電纜的安全性，中電亦應公開電纜材質、位置、走線及日後保養等資料。她又指不論機電工程署及環境及生態局，均應加強其工作的透明度。

她質疑中電在電纜橋起火後，未能提供起相關的安全數據，又指外國及台灣亦有不少高壓電纜裝置或地下供氣管度爆炸的先例，在平衡供應能源及財物安全下，認為政府應加強公營機構覆檢及透明度，避免再次發生同類意外。