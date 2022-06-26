10歲女兒疫下毋懼感染任義工助獨居長者　父：出少少力令社會變好

第五波疫情嚴重打擊基層家庭，鄰舍輔導會早前獲慈善團體資助，由義工向弱勢家庭捐助食物包、致電及上門探訪長者了解需要，並派發現金券支持居民在區內小商戶消費。有家庭主婦大嘆居住屋邨屢度圍封強檢，公司要求其丈夫必須持陰性核酸結果方可上班，收入大跌一半，「拎住幾千蚊又要交租又要供伙食養五口人」，而食物銀行又要排期數月，食物支援可謂及時雨；亦有10歲女童受父親影響加入義工行列，過程中體會獨居長者苦況，計劃下一步召集同學一同探訪院舍，以生命影響生命。



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10歲及6歲女兒耳濡目染加入義工行列

由投資金融界組織的慈善團體「Investment Chat for the charity」，今年初第五波疫情來襲後發起「愛分餉」抗疫支援計劃，先後向鄰舍輔導會籌集現金及物資超過100萬元，以支援基層家庭，首階段行動包括籌集物資及活動義工、向有深水埗及東涌有需要人士派發食物及抗疫包，並派發現金券專供於區內小商戶消費；同時發起長者「warmcall」行動，由義工致電深水埗區1,000名獨居長者，按需要上門派發物資、陪伴覆診或送贈智能電話安裝安心出行等，至今已服務超過10,000人次。

任職基金經理的Oscar育有兩名10歲及6歲的女兒，自大學畢業後便開始參與義務工作，支援新移民適應在港生活，近年改為協助獨居長者，是次他與大女兒一同參加長者「warmcall」行動，當中大女兒負責致電十多名居住深水埗的長者，了解疫下生活面對那些困難，以及目前最需要的物資，從而按其需要安排義工上門服務。

Oscar自從去年起帶大女兒參與長者搬屋及上門探訪活動後，讓她理解長者的真實世界。「佢積極性大好多，尤其知道第五波有好多老人家病故，主動參與長者打電話服務，𠵱家寫緊計劃書，號召身邊同學一同探訪院舍，關懷同了解長者需要。」(Investment Chat for charity圖片)

他稱以往大女兒只在透過電視新聞了解長者苦況，身邊又缺乏同類長者經歷，對事情只能一知半解，但自從去年起帶女兒參與長者搬屋及上門探訪活動後，讓她理解長者的真實世界。「佢積極性大好多，尤其知道第五波有好多老人家病故，主動參與長者打電話服務，𠵱家寫緊計劃書，號召身邊同學一同探訪院舍，關懷同了解長者需要。」6歲女兒亦在其耳濡目染之下，陪同他在社區中心與長者主動聊天，期望兩名女兒在成長過程中能夠更多了解社會實況。「香港呢幾年發生好多嘢多唔開心，但與其怨天尤人，不如出少少力，令個社會變得更加好。」

持數千元養家壓力大增 主婦淚灑分享會

任職家庭主婦的Linda，與丈夫、年邁母親及2名分別5歲與3歲的子女居住滿東邨單位，靠任職電子廠的丈夫月入萬多元養家，疫情最嚴峻的時候，邨內數度發現確診者，並且每隔一段時間便要圍封強檢，丈夫任職公司受疫情影響訂單大減，加上每次強檢，公司要求丈夫必須取得陰性核酸結果才獲准上班，導致一個月只上班十多天，收入急跌一半至數千元，這個狀況維持長達3個月，令持家的她壓力大增，她憶述苦況時更淚灑當場，「拎住幾千蚊又要交租又要供伙食養五口人，個個月嗌晒救命，買新鮮肉肯定唔使諗，邊啲平就買邊啲，每日臨收巿先買20蚊3份菜。」她曾經打算求助食物銀行，獲悉輪候時間長達2個月以上，正愁着如何解決當前難關之際，獲鄰舍輔導會透過「愛分餉」抗疫支援計劃分發米油麵等福袋物資，又獲1總值1,000元現1券在區內食店直接購買三餸飯或糧油物品，「唔一定係派錢，派食物或現金券都幫到好多，起碼喺最需要嘅時候幫到你。」

居住滿東邨的家庭主婦Linda（右二）回憶疫情丈夫收入大減，又要用有限金錢持家養活一家五口的時候，一度激動落淚。(莫家文攝)

計劃完成首階段工作後，即日起至8月展開多個疫後復常項目，包括長新冠健康支援如中醫諮詢服務、關注親子關係及設立社區喘息站、支援兒童學習及社交需要、推動感染控制教育及連繫醫生支援網絡等，預計可惠及1,000人。