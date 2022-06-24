前空姐患類風濕關節炎接受自然療法獲舒緩　研讀香薰治療助同路人

前空姐Helen受疫情影響下，兩年前被迫離開心愛的航空業。原來她亦是確診8年的類風濕關節炎患者，每當病發，Helen都需要服用最高濃度的抗癌藥物和類固醇以調制病情，惟劑量之大導致副作用同樣顯著。Helen形容當時自己身體腫如雪人，又時常坐不安吃不落，不時嘔吐，疾病所帶來的疼痛令她感到萬念俱灰。

後來Helen機緣巧合下接觸到自然療法，香薰治療令關節腫脹的情況得到舒緩，生理上的痛楚減緩，亦讓她的心理狀態有所好轉，更能順利回到工作崗位。受病魔纏繞的經歷令她對自然療法及養生產生興趣，離開航空業後，Helen更致力鑽研修讀香薰相關的知識，其後創立芳療公司，盼以香薰治療幫助更多同路人。



香薰治療師Helen（張穎珊）是一個有20年資歷的空姐。在疫情打擊航空業下，她只能被迫離開行業。（盧翊銘攝）

香薰治療師Helen（張穎珊）是一個有20年資歷的空姐。在疫情打擊航空業下，她只能被迫離開行業。當年由地勤轉為空姐的她表示，空姐一職可謂一試愛上，多年來走遍世界各地，感受當地的文化。然而在2003年起，Helen的關節便出現疼痛情況，初時醫生判斷或由工作勞損引致，處方消炎及止痛藥作治療。雖然情況一直未有好轉，但亦未有特別惡化。

自然療法如香薰治療在英美澳盛行，並被視為輔助治療。（盧翊銘攝）

大劑量藥物副作用致腫如雪人

十年過去，Helen病情變得嚴重，她向專科醫生求診，確診類風濕關節炎。當時醫生給她一些抗癌藥物、類固醇、消炎及止痛藥治療，惟情況惡化。最嚴峻時因關節腫脹，影響其外表，亦令她活動不順，「我嗰陣腫到似個雪人，食完嘢就會嘔，好影響心情」。藥物所帶來的種種副作用，令她無法見到曙光。

香薰治療竟令Helen的關節腫脹情況得到改善，疼痛的感覺得以舒緩。（盧翊銘攝）

嘗試香薰治療改善關節腫脹情況

大劑量的藥物未能成功控制病情，令她感到萬念俱灰。Helen的醫生來自澳洲，當時他指出，Helen的藥物劑量大如「病未殺死，藥物已把她殺死」，建議她尋求其他治療方案。Helen曾試過求診中醫，卻未有太大改善，後來她得知自然療法早在英美澳盛行，並被視為輔助治療。Helen便抱著一試無妨的心態進行相關療法，香薰治療竟令Helen的關節腫脹情況得到改善，疼痛的感覺得以舒緩。五個月後，Helen便重回工作崗位，繼續她的飛行夢。

兩年多前疫情殺到，Helen隨即失業，除了感到沮喪外，從事多年航空業的Helen亦對自己前程感到迷惘。她期望透過讀書進修提高競爭力，香薰治療成了不二之選。完成課程後，Helen便著手創立芳療公司。（盧翊銘攝）

任職空姐時，Helen時常往返英美澳三地，在興趣驅使下，她便在澳洲修讀相關課程，建立香薰治療基礎。兩年多前疫情殺到，Helen隨即失業，除了感到沮喪外，從事多年航空業的Helen亦對自己前程感到迷惘。她期望透過讀書進修提高競爭力，香薰治療成了不二之選。完成課程後，Helen便著手創立芳療公司。

Helen發現港人普遍對於香薰治療的認知不多，概念停留在精油的單一功效以及作放鬆用途。她解釋，每一種精油均有多種功用，例如常見的檀香，除了眾所周知的平靜功用外，還可以去水腫、利尿及有助保持皮膚彈性，把不同精油混合亦會有不同功效。Helen提到，現時在香港的香薰療法主要分為吸入、按摩、擴香及浸浴，透過每個客人不同需要及病徵等，為其調配一種協助他們治療的精油療程。以往患病的經歷令她明白，「當一啲治療幫唔到手，會有無助感，會希望有其他方法幫手」，故希望利用其專業知識幫助更多同路人。

Helen的靈悅芳療坊創立不久，便迎來第五波疫情被迫停業數月，但有危亦有機，Helen指，自第五波後，有近四成客人受失去味覺或嗅覺困擾，更有一半客人有脫髮問題前來接受治療，而這些症狀大多與長新冠有關。（盧翊銘攝）

疫下多長新冠客人接受香薰治療

Helen的靈悅芳療坊創立不久，便迎來第五波疫情被迫停業數月，但有危亦有機，Helen指，自第五波後，有近四成客人受失去味覺或嗅覺困擾，更有一半客人有脫髮問題前來接受治療，而這些症狀大多與長新冠有關。當中最令Helen有成就感的是客人告知體驗舒適，身邊的人又看見他們的狀況有所改善。除了生理上的治療外，Helen更不時化身為客人的專屬「樹洞」，傾聽他們心中的煩惱，達到心身治療的效果。