巴裔女生為圓教師夢　不惜歷五年時間半工讀　終考進大學英文系

文憑試將於下月放榜，考獲的成績能否進入心儀的學科，相信是每個應屆考生最關心的事。2017年文憑試考生Basma當年同樣面對這個問題，作為少數族裔的她，於考試中失手，未能如願升上大學。但Basma坦言家庭文化較傳統，家人認為她由基礎文憑讀起是「浪費時間」，希望她能早日投身社會工作。惟體驗大學生活以及日後能執教鞭卻是Basma的夢想。

經權衡取捨下，Basma開始半供讀的生涯，她聽從家人的意見，入讀興趣不大的酒店管理副學士。然而，完成酒店實習後，Basma意識到自己並不喜歡酒店工作。完成該副學士課程後，Basma毅然報讀自己喜愛的英國語言及文學副學士課程，即使最忙碌時試過日睡1小時，Basma仍堅持完成課程，盼他日能執起教鞭，一圓當教師的夢想。



23歲的Basma（畢貝莎）是英國語言及文學副學士的應屆畢業生，並將於新學年升讀香港城市大學英語語言文學士。（黃寶瑩攝）

23歲的Basma（畢貝莎）是英國語言及文學副學士的應屆畢業生，並將於新一個學年升讀英語語言文學士。她生於巴裔家庭，為家中長女，有一個比自己年幼7年的弟弟。Basma於2017年應考文憑試，惟在數學科目失手，失去直接升讀大學的機會。礙於家庭文化較為傳統，家人認為如Basma要由基礎文憑讀起猶如浪費時間，更形容女性20歲便是成家立室之齡，建議她早日投身社會工作。惟有著大學夢的Basma果斷不從，即使要半供讀，她亦堅決要完成學業。

Basma於2017年應考文憑試，惟在數學科目失手，失去直接升讀大學的機會。（黃寶瑩攝）

自此Basma便開始了長達5年的半供讀旅程。Basma先就讀一年基礎文憑，家人其後建議她就讀前景較好的酒店管理副學士，「屋企人覺得做酒店未來出路好，賺到錢」，但Basma坦言對這門學科興趣不大，難以集中上課。經歷3個月於酒店的實習後，令她更確信自己不適合從事類似行業。完成酒店管理副學士後，Basma再次憶起藏在心中多年的教師夢，她從小對英國文學感興趣，在中學時期同樣選修英國文學，又常與中學及專上學院同學互相交流，教授他們英文知識，從中獲得不少滿足感，亦使Basma更渴望成為一名中學英文教師，一嘗執起教鞭的滋味。

Basma表示，最忙碌的時候試過日睡1小時，便要繼續上班上學，形容當時情況非常辛苦，但為了追夢，她從沒想過放棄，終被香港城市大學的英語語言文學士取錄。（黃寶瑩攝）

為追夢半工讀 日睡1小時

家住貝澳的Basma，在半工讀期間，不惜每日花上4小時來回學院與家中。與此同時，她更要化身「時間管理大師」，除了把每個學期學科的上課時間集中在兩至三天完成，其餘時間則要每天在咖啡店工作8.5個小時以賺取學費。Basma表示，最忙碌的時候試過日睡1小時，便要繼續上班上學，形容當時情況非常辛苦，但為了追夢，她從沒想過放棄，終被香港城市大學的英語語言文學士取錄。

家住貝澳的Basma，在半工讀期間，不惜每日花上4小時來回學院與家中。（黃寶瑩攝）

專上學院時期遇上良師 堅定做教師決心

Basma表示，於香港大學附屬學院就讀英國語言及文學副學士期間遇上良師，令她更憧憬成為教師。當時Basma由酒店管理學科轉讀英國語言及文學感到困難，因為當時已有3年沒有頻繁接觸文學，形容當時急需要「追英文」，幸好學院的老師均十分願意幫忙，「佢哋會畀Email同電話我，有時我問好多，老師都好願意答到我明為止」。令她對老師職業多了一份尊重，他日亦想成為學生的良師，以及營造友善學習環境，令學生在不明白時能夠勇於提問。

Basma表示，於香港大學附屬學院就讀英國語言及文學副學士期間遇上良師，令她更憧憬成為教師。（黃寶瑩攝）

Basma寄語應屆文憑試學生，文憑試只是人生其中一個課題，象徵一個新開始，除了讀書外，亦有很多出路，重要的是要選擇自己感興趣的方向，即使旁人不看好，亦不要介意他人的目光，只需要努力做好自己想做的事。