八文樓現裂痕屋宇署跟進一年未發修葺令　區議員指已聯絡業主修葺

日前有50年樓齡的佐敦「八文樓」被發現外牆爆裂，危樓情況引起不少關注，其中有指屋宇署去年7月已接獲求助，卻遲遲無發出修葺令，跟進不足令危樓成為「倒塌計時炸彈」。有區議員指出，樓宇在數日前獲署方進行緊急加固工程；今日（28日）亦有區議員指，已聯絡到肇事單位業主，而業主亦將為涉事單位作出修葺。



被稱為「八文樓」的佐敦文華新村自60年代開始興建。（資料圖片／梁鵬威攝）

被稱為「八文樓」的佐敦文華新村自60年代開始興建，每幢約400多户，當中不少為基層劏房户，樓宇內過往已多次出現過電力負荷不足、滲水和石屎剝落等問題。近日其中一棟文苑樓的底層，一個單位外牆出現長約兩呎、闊約2厘米的大裂痕，被指有倒塌危機。網上亦流傳圖片，佐敦渡船街有「危樓」單位內滿布粗的裂縫，石屎剝落情況嚴重，甚至出現鋼筋外露，安全情況成疑。

屋宇署為涉事單位加裝「工字架」加固

據了解，屋宇署去年7月已接獲有關八文樓單位的求助，惟期間只進行基本巡查，沒有發出修葺令等，至事件近日發酵後，屋宇署才為涉事單位加裝「工字架」加固；而市區重建局去年公布「油旺研究」後，油尖旺區內大廈法團及居民均憧憬收購重建，令大廈更日久失修。

「八文樓」文苑樓一樓其中一個單位的外牆出現裂縫，裂痕從窗外延伸，記者早前到場時，目測裂痕約有1至2厘米闊，長約兩呎。（資料圖片／梁鵬威攝）

油尖旺區議員何富榮指，早前到大廈附近視察時見到現場有加固工程，在向屋宇署追問事件進度時，署方回覆表示已向業主發出勘察令，要求對方於一個月內完成及向署方提交相關報告。何又指，已提醒屋宇署此事件有不少居民強烈關注，署方應催促業主盡快完勘查及維修，以免發生事故。

油尖旺區議員朱子洛亦指，近日已聯絡到涉事單位業主，除了屋宇署的緊急臨時支撐工程，業主也即將進行單位修葺工程。

▼「八文樓」文華新村文苑樓一個單位外牆爆裂▼



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