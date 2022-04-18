八文樓與大半世紀的掙扎

撰文：評論編輯室
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市區重建局去年9月完成油麻地及旺角地區研究，今年2月再公布了資料冊，以總結研究結果及建議摘要。佐敦的文華新村位置於研究建議的西九龍門戶綜合發展，該區將重建成為高端甲級寫字樓、零售商業、酒店及住宅等，「發展成為受歡迎的匯聚點」。重建項目無疑將改變該區的社區面貌，以及影響大批居民的去向。

文華新村為不少市民所認識，今天毗鄰港鐵柯士甸站及高鐵西九龍站，好些車輛也會沿其旁邊的佐敦道進入油尖旺市區。在大半世紀前，文華新村的原址為油麻地碼頭倉庫及舊煤氣廠，東連渡船街，可想而知自然是西面臨海。嘉年地產在1955年購入地皮，1960年代落成文華新村八棟樓宇。文華新村樓宇皆以「文」字起首，故又合稱「八文樓」，為本港比較早期的大型私人屋苑。

曾經為豪宅的八文樓後來人流複雜，文景樓在2003年曾為「賊王」季炳雄窩藏之處，飛虎隊大舉圍捕。翌年文華新村更為電影《大事件》取景之處，拍攝警匪場面。此外，八文樓的高層退台，樓頂呈斜面，其建築設計給不少香港人留下印象。

而這種高層退台的建築方法，背後反映了其實是一個時代的社會需要。

佐敦的八文樓以前是豪宅「文華新村」，多位明星曾為住客。（資料圖片）

由採光角度到地積比的規限演變

早在上世紀初，港英政府已經限制樓宇高度，規定須容讓足夠陽光照射街道。及至戰後，香港人口大幅增長，《建築物條例》遂於1955年修訂，將採光角度放寬至76度，樓宇因而較以往為高。經濟學者張五常曾粗略統計96棟在1957年至1962年期間建成的樓宇，平均高度增至約9層樓。

然而，八文樓並非所有部份也高層退台，文景樓及文華樓的南面便是垂直而上。這是因為當年的規例要求，建築物只在一定高度以上才要符合斜角要求，而此高度大約而言為建築物面向街道的闊度的兩倍。文景樓及文華樓的南面街道寬闊，因而高層毋須退台。又例如1961年落成的重慶大廈樓高17樓，悉數垂直而上，皆因其面向的彌敦道相當寬闊。

被納入發展節點範圍內的佐敦「八文樓」，鄰近渡船街等多條街道。（洪業銘攝）

八文樓樓高18層，每棟400多個單位，各住了超過1,300人。只規管採光角度的建築要求衍生了建築過密的問題，八文樓的地積比高達17.6倍，遠超現時九龍區的最高水平，可謂過密問題之表表者。港英政府在1962年再次修例，引入地積比的概念，以八倍為標準，樓高限制約莫在100米，並容許建築物首15米高為多用途平台，可佔用較多的上蓋面積。

雖然政府在1969年再次引入76度的採光要求，但此「街影法」的計算方法乃由建築物的對街計起，大約相當於街闊四倍的高度以上才開始要退台，可見要求較以往寬鬆，樓宇亦能建得更高。及至1987年，當局又以地積比及上蓋面積足以規限建築物高度，以及「街影法」作用有限為由，再次修例取消此角度要求。高層退台的建築方法自此送進歷史，除非是為了特殊設計之故。

被納入發展範圍的八文樓有近50年歷史，但保養得宜，外牆油漆未有剝落的痕迹。（黃寶瑩攝）

建得更高的新方法：地積比轉移

隨着香港的住屋需求以及商業活動增加，社會對於建築物——尤其市區——的需求自然增加。但直接或間接放寬高度限制的同時，建築物也有目共睹地愈來愈高，甚至出現屏風樓現象。不論是「街影法」、地積比或是上蓋面積，政府也要在社會需求及社區環境之間取得平衡，還未算上發展商的利益考慮。如此掙扎即使過了大半世紀，仍然以另一種形式存在。

就以油麻地及旺角的重建計劃來說，市建局行政總監韋志成在2月指出，八文樓按現時法規重建後的地積比只能是九倍，最多建成2,200個單位，該局至少蝕300億元，但如果「殺街」整合地盤，以及與附近地區進行地積比轉移，令八文樓可重建成6,500個單位的話，便有望轉賺200億。

地積比轉移並非全新做法，過往已曾用在古蹟保育。當局曾容許發展商在古蹟附近的地盤享有更高的地積比，讓他們得到差不多的利潤，以換取放棄清拆古蹟重建。灣仔和昌大押和旺角中電公司鐘樓的潛在發展面積，便曾被轉移到隔鄰重建項目，並因而獲得保留不拆。

但地積比轉移的做法涉及複雜的計算，須確保當中沒有利益輸送，接收地積比的項目也可能因而密度過大、建築過高，衍生屏風樓、熱島效應等問題。即使是同意地積比率轉移的立法會（建築、測量、都市規劃及園境界）議員謝偉銓，也指出政府須要制訂指引或確立法規，釐清送出與接收者的權利及義務，亦要考慮接收地盤的交通基建和社區設施是否足夠。反過來看，若然地積比轉移的操作不當，最終項目即使有利可圖，會否卻犧牲了市民生活或者社區環境作為代價？若然如此，我們從香港大半世紀以來的建築規劃掙扎中有否學到了什麼？

香港大會堂與時代的呼聲保育規劃也要便利健康發展精簡土地發展程序　政府不當嚴人寬己
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