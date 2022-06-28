主教山配水庫街坊自建設施或強拆　民政處將設鵝卵石路及加設座位

自主教山發現逾百年歷史的配水庫後，附近一帶的規劃備受關注，惟其活化及發展方案一直未有消息。除了配水庫外，主教山向來也是街坊的晨運樂園，多年來更有人自發設立不少康體設施供大眾使用。然而，上月政府在主教山各處貼告示，要求在期限內移走山上大量設施，事件引起居民關注，日前居民代表帶同逾三千聯署向相關部門請願，盼能保留設施。

民政事務署則表示，現時放在主教山設施為非法構築物，或存在安全隱憂，呼籲放置人於時限內移走。現時正進行技術可行性研究以改善主教山的山路，增加便達性。康文署亦會在附近的常蔭街山邊休憩處增設康體設施供市民使用。



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今日（28日）深水埗區議會討論活化主教山配水庫及附近一帶的規劃發展。深水埗區議員劉佩玉指主教山被居民視為後花園，希望其保育及發展方案能切合居民情況，不要讓主教山的整體規劃格格不入。她提到，部門應善用現有環境及地貌，讓更多市民能前往主教山，相信會成為深水埗區的新地標。由於以往上山沿用居民自行開闢的道路，當局須考慮日後如何增加易達性，讓居民安全地上山。

區議員李庭豐則提到，主教山是街坊的晨運勝地，多年來不少街坊自發為主教山添加休憩及康體設施，便利晨運人士。然而上月深水埗地區管理委員會卻在主教山各處張貼告示，要求清拆山上大量設施，令街坊擔心再不能在主教山運動，希望當局能暫緩執行清拆令及規劃主教山發展為小型公園。日前，更有居民帶同逾三千聯署請願信交給民政事務署，表達希望保留設施的意見。李庭豐表示，即使相關設施因安全問題而拆除，他亦希望當局能邀請一眾有心街坊參與主教山日後的發展規劃，揉合他們的意見及部門的專業，滿足居民需求。李庭豐同時就古蹟辦及水務署未有出席會議感到不滿，他形容古蹟辦更是書面回覆亦沒有提交，認為未有部門能解說主教山及配水庫日後的規劃方向。

區議會副主席伍月蘭明白街坊建立設施或存在安全隱憂，但同時也是居民的歷史及生活一部分。這些設施由一批為數不少的街坊努力下設立，是他們的共同回憶，她希望部門能「做多少少」，再研究有沒有適合的地點重建設施，並逐步處理居民設立的康體設施，而非以一刀切形式解決。

日前逾三千居民聯署請願保留

區議會主席覃德誠認為，逾三千名街坊聯署希望保留設施或源於部門在溝通及資訊上的解說不足。如有任何替代或可行方案應告知市民，如親身解說計劃時間表及範圍。同時亦不宜加建太多人為設施，影響大自然及行山人士，強調不論增加及減少設施，亦需要進行諮詢。

就活化主教山配水庫的保育歷史古蹟方面，水務署書面回覆指，政府會進行研究及諮詢公眾意見，包括參考公眾在參與導賞團後提出的意見，就前深水埗配水庫制訂長遠保育及活化方案，務求讓市民大眾享用這個地方。

地政處則表示相關部門接獲投訴，指主教山被非法搭建構築物、神壇及推放的雜物等，憂會對公眾構成安全隱患。深水埗地區管理委員會方5月16日在相關地點張貼通知，呼籲有關人士於一個月把物品移走，否則政府會按相關法例清除所有物品。

深水埗民政事務專員黃昕然指，上月於主教山上7個非法佔用的構築物貼上告示，呼籲持有人於限期內移走，「若在非法設施上有人發生意外，除了安全問題，誰人需要負責任亦會成為一個問題。」

康文署將擴建常蔭街山邊休憩處 增設康體設施

在佔用物移走後，民政事務處預計進行小型工程模式修建部分地點，如設立鵝卵石路供晨運人士使用，亦為在屬民政事務署範圍的亭內加設座位，故黃認為相關工作不會令市民不能晨運。至於上山路方面，黃則提到因路徑使用多年已日久失修，會進行技術可行性研究維修舊山路作晨運俓，保障市民安全，亦會研究如何從晨運徑直達儲水庫。黃昕然重申，現時預計於主教山進行的工程，並非與拆卸非法構築物的賠償有關。

康文署則指主教山附近的常蔭街山邊休憩處將會擴展，並增設康體設施供市民使用，工程預計歷時7個月。