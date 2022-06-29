慈善團體捐逾137萬元予紅十字會增購輪椅 器材租借助傷病者出行
輪椅可謂是一眾傷病者及行動不便人士的生活必需品。在疫情下，他們難以外出租借輪椅，令他們出行困難，影響日常生活。香港紅十字會提供輔助行動器材租借服務，疫情下更進一步提供器材到戶服務，務求讓有需要人士能安在家中取得相應的輔助行動器材。相關計劃獲香港人壽保險從業員協會慈善基金支持，並會在五年來分期捐出逾137萬元，協助紅十字會增購930部輪椅。
香港紅十字會輔助行動器材租借服務始於1975年，對於有經濟困難的人士豁免租用費。相關服務因受到疫情影響，自去年推出器材到戶服務，讓有需要人士毋須特意外出到指定地方提取。而租借服務近年獲得香港人壽保險從業員協會慈善基金支持，繼2019年捐出15萬元後，在未來五年將會分期捐出137萬元，供紅十字會增購930部輪椅。
香港紅十字會輔助行動器材租借服務職員盧凱琦指出，疫情下傷病者對於輪椅器材等的需求殷切，每天平均收到30個電話查詢。自去年推出到戶服務後，現已服務逾400人次。她解釋，疫情下醫院一些非緊急的服務暫停，一些傷病者出院回家休養，但他們為了減低感染風險而選擇不出外，要出門到中心自行提取輪椅更為困難。但沒有輪椅或相關器材輔助生活的話，則會令他們的活動能力受限，更會影響康復進度及身心健康。
盧凱琦憶述其中一名服務使用者是一名72歲伯伯。潘伯伯過去曾經中風，影響他右邊身體的活動能力，以往依靠拐杖仍能勉強到居所附近涼亭散步。然而早前他卻因為跌倒，需要接受頭部手術，令其活動能力大幅下降，走路時難以平衡，出院回家休養的潘伯伯擔心自己會再次受傷而不敢步出家門。經紅十字會了解伯伯的情況後，便為其提供到戶服務，把輪椅送到伯伯位於元朗鄉郊的住所，令他得以安心到醫院覆診，以及重拾活動能力到附近散步，維持與社會聯繫。
一般而言，輪椅的壽命約五年，故行動器材租借服務少不了需要一眾輪椅維修義工幫助保養及維修。今年74歲的梁鉅英便是其中一員，他於退休前任職機械相關的工作，利用其專業知識協助保養及維修輪椅長達14年。梁伯伯指，一般輪椅的車轆較易損壞，或受頭髮及雜物影響下而行走不順暢，故一般維修保養均會較為關注這個位置。疫情前，梁伯伯更會提供上門維修服務，對象包括雙老、單親家庭及長期病患，他提到大多服務受眾的家居環境欠佳，更試過因空間不足，需要在走廊進行維修，經常弄到「周身汗」，但他亦感到值得，因為可以讓受助者重拾自理力及活動力，有尊嚴地生活。
香港人壽保險從業員協會慈善基金主席蘇婉薇指，基金一直尋找可持續性項目。今年推出的「贈輪椅 助你行」項目，會捐出逾137萬善款助紅十字會增購輪椅，料可增加逾2,000個新個案及近8,000人受惠。