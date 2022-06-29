慈善團體捐逾137萬元予紅十字會增購輪椅　器材租借助傷病者出行

輪椅可謂是一眾傷病者及行動不便人士的生活必需品。在疫情下，他們難以外出租借輪椅，令他們出行困難，影響日常生活。香港紅十字會提供輔助行動器材租借服務，疫情下更進一步提供器材到戶服務，務求讓有需要人士能安在家中取得相應的輔助行動器材。相關計劃獲香港人壽保險從業員協會慈善基金支持，並會在五年來分期捐出逾137萬元，協助紅十字會增購930部輪椅。



香港紅十字會輔助行動器材租借服務獲香港人壽保險從業員協會慈善基金支持。（黃寶瑩攝）

香港紅十字會輔助行動器材租借服務始於1975年，對於有經濟困難的人士豁免租用費。相關服務因受到疫情影響，自去年推出器材到戶服務，讓有需要人士毋須特意外出到指定地方提取。而租借服務近年獲得香港人壽保險從業員協會慈善基金支持，繼2019年捐出15萬元後，在未來五年將會分期捐出137萬元，供紅十字會增購930部輪椅。

紅十字會未來五年將增購930部輪椅。（黃寶瑩攝）

香港紅十字會輔助行動器材租借服務職員盧凱琦指出，疫情下傷病者對於輪椅器材等的需求殷切，每天平均收到30個電話查詢。自去年推出到戶服務後，現已服務逾400人次。她解釋，疫情下醫院一些非緊急的服務暫停，一些傷病者出院回家休養，但他們為了減低感染風險而選擇不出外，要出門到中心自行提取輪椅更為困難。但沒有輪椅或相關器材輔助生活的話，則會令他們的活動能力受限，更會影響康復進度及身心健康。

盧凱琦憶述其中一名服務使用者是一名72歲伯伯。潘伯伯過去曾經中風，影響他右邊身體的活動能力，以往依靠拐杖仍能勉強到居所附近涼亭散步。然而早前他卻因為跌倒，需要接受頭部手術，令其活動能力大幅下降，走路時難以平衡，出院回家休養的潘伯伯擔心自己會再次受傷而不敢步出家門。經紅十字會了解伯伯的情況後，便為其提供到戶服務，把輪椅送到伯伯位於元朗鄉郊的住所，令他得以安心到醫院覆診，以及重拾活動能力到附近散步，維持與社會聯繫。

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一般而言，輪椅的壽命約五年，故行動器材租借服務少不了需要一眾輪椅維修義工幫助保養及維修。今年74歲的梁鉅英便是其中一員，他於退休前任職機械相關的工作，利用其專業知識協助保養及維修輪椅長達14年。梁伯伯指，一般輪椅的車轆較易損壞，或受頭髮及雜物影響下而行走不順暢，故一般維修保養均會較為關注這個位置。疫情前，梁伯伯更會提供上門維修服務，對象包括雙老、單親家庭及長期病患，他提到大多服務受眾的家居環境欠佳，更試過因空間不足，需要在走廊進行維修，經常弄到「周身汗」，但他亦感到值得，因為可以讓受助者重拾自理力及活動力，有尊嚴地生活。

香港人壽保險從業員協會慈善基金主席蘇婉薇指，基金一直尋找可持續性項目。今年推出的「贈輪椅 助你行」項目，會捐出逾137萬善款助紅十字會增購輪椅，料可增加逾2,000個新個案及近8,000人受惠。（曾鳳婷攝）

香港人壽保險從業員協會慈善基金主席蘇婉薇指，基金一直尋找可持續性項目。今年推出的「贈輪椅 助你行」項目，會捐出逾137萬善款助紅十字會增購輪椅，料可增加逾2,000個新個案及近8,000人受惠。