屯門區議員斥房署疫情在家工作 爆水管協調時「失聯」
隨着舊水管老化，爆水管情況在全港各區不時發生，屯門過去一年內更屢次發生地底水管滲漏和爆裂，有區議員認為事發後才進行緊急維修，做法治標不治本，希望各部門能多加以協調處理緊急情況，並重新審視水管的潛在風險以提早維修保養。水務署回應會按風險為本的管理政策在水管年期、慘漏紀錄是否惡劣及影響範圍作參考，以優先處理相關水管。
相關文件由屯門區議員梁灝文提出，他主要就地下水管意外與更換水管計劃的涵蓋範圍、區內水管爆裂的主要成因，以及維修工程承辦商就搶修工人安排情況的三個方面進行查詢。梁灝文提到，當局於2000年推行「更換及修復水管計劃」，雖令整體水管滲漏和爆裂情況有所改善，但近年涉及水管爆裂個案之多，反映有關計劃的涵蓋範圍缺乏針對性及準確性。
未納入「更換及修復水管計劃」的水管腐蝕致滲漏或爆裂個案急增
梁灝文表示，據《審計署署長第七十七號報告書》中，紀錄於2018年至2021年間的105宗鹹水管爆裂個案，當中有7成個案是水管腐蝕引致，只有13％個案是因外來干擾，反映水管腐蝕是令水管滲漏和爆裂主因。而根據水務署提交的書面文件所示，由2018年6月1日至2022年5月31日的過去4年內，未被納入「更換及修復水管計劃」而因腐蝕導致水管爆裂或滲漏的個案宗數為761宗，較已納入有關計劃並且已完成復修的水管，但仍然因腐蝕引致水管爆裂或滲漏的240宗個案，多出2.17倍。
房署實施在家工作 無法協調水管爆裂善後事宜
屯門區議員江鳳儀則提及在今年3月安定邨發生的水管爆裂事宜，當時位於安定邨入口的鄉事會路水管爆裂，影響居民出入，按規定房署必須在場進行協調，惟疫情期間房署一律實施在家工作，未能即時聯絡相關職員處理，最終由警方協調處理封路及改道工作。江表示，形容該路段為黑點，每2至3年便會發生同類事件，結果「搞到成個海咁」，每次要維修2至3天才能完工，改道亦對居民造成不便，希望水務署能找到頻常爆裂的原因。
林頌華表示，每當有水管出現問題，所涉的部門繁多，部門之間的協調十分重要，如單靠議員從中介入處理極為困難。房署自然是其中一個重要角色，惟每次爆水管事件發生後，往往難覓房署人員幫手，希望日後情況有所改進，其中水務署更新水管圖則是重中之重：「有時啲人半個鐘都關唔到（水掣）。」另外林指青山公路、鄉事會路及蝴蝶灣一帶是爆水管黑點，建議有關部門多加關注。
水務署：按風險為本的管理政策行事
水務署代表回覆查詢時指，因修復水管計劃已歷時15年，而維修水管為長期工作。現時署方會按風險為本的管理政策在水管年期、慘漏紀錄是否惡劣及影響範圍作參考，以優先處理相關水管。
就安定邨水管爆裂事宜，水務署於當日下午約1時多收到通知，至2時多抵達現場進行停水安排。水務署代表形容爆裂地點為比較敏感位置，需要開坑的位置亦較多及較寬廣。由於涉事位置為主要交通幹道及十字路口，故不能長期進行工程。在房署及警方聯合行動下，繁忙時間留有一條舊路讓居民進出，之後再在非繁忙時間作出改道以配合維修工程。
水務署代表提到上述路段以往也出現過滲漏紀錄，亦曾進行工程維修。然而因路段繁忙，計劃工程具有難度，若要封路處理，不是一兩天內能完成工作，故更換水管時會使用7公升的水喉，並已在風險為本改善工程小組與顧問公司討論以作跟進。