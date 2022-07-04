屯門區議員斥房署疫情在家工作　爆水管協調時「失聯」

隨着舊水管老化，爆水管情況在全港各區不時發生，屯門過去一年內更屢次發生地底水管滲漏和爆裂，有區議員認為事發後才進行緊急維修，做法治標不治本，希望各部門能多加以協調處理緊急情況，並重新審視水管的潛在風險以提早維修保養。水務署回應會按風險為本的管理政策在水管年期、慘漏紀錄是否惡劣及影響範圍作參考，以優先處理相關水管。



爆水管情況在港各區不時發生，近一年來屯門更出現過地底水管滲漏和爆裂的情況。有區議員認為往往於東窗事發後才進行緊急維修為治標不治本，希望各部門能多加以協調處理緊急情況及審視重新各水管的潛在風險以提早維修。（曾鳳婷攝）

相關文件由屯門區議員梁灝文提出，他主要就地下水管意外與更換水管計劃的涵蓋範圍、區內水管爆裂的主要成因，以及維修工程承辦商就搶修工人安排情況的三個方面進行查詢。梁灝文提到，當局於2000年推行「更換及修復水管計劃」，雖令整體水管滲漏和爆裂情況有所改善，但近年涉及水管爆裂個案之多，反映有關計劃的涵蓋範圍缺乏針對性及準確性。

據水務署提交的書面文件所示，未有納入計劃及由腐蝕引致爆水管及滲漏的數目是兩倍多。就此，梁灝文認為有全面評估區內水管的需要。（曾鳳婷攝）

未納入「更換及修復水管計劃」的水管腐蝕致滲漏或爆裂個案急增

梁灝文表示，據《審計署署長第七十七號報告書》中，紀錄於2018年至2021年間的105宗鹹水管爆裂個案，當中有7成個案是水管腐蝕引致，只有13％個案是因外來干擾，反映水管腐蝕是令水管滲漏和爆裂主因。而根據水務署提交的書面文件所示，由2018年6月1日至2022年5月31日的過去4年內，未被納入「更換及修復水管計劃」而因腐蝕導致水管爆裂或滲漏的個案宗數為761宗，較已納入有關計劃並且已完成復修的水管，但仍然因腐蝕引致水管爆裂或滲漏的240宗個案，多出2.17倍。

屯門區議員江鳳儀則提及在3月時安定邨所發生的水管爆裂事宜。（曾鳳婷攝）

房署實施在家工作 無法協調水管爆裂善後事宜

屯門區議員江鳳儀則提及在今年3月安定邨發生的水管爆裂事宜，當時位於安定邨入口的鄉事會路水管爆裂，影響居民出入，按規定房署必須在場進行協調，惟疫情期間房署一律實施在家工作，未能即時聯絡相關職員處理，最終由警方協調處理封路及改道工作。江表示，形容該路段為黑點，每2至3年便會發生同類事件，結果「搞到成個海咁」，每次要維修2至3天才能完工，改道亦對居民造成不便，希望水務署能找到頻常爆裂的原因。

林頌華表示，每當有水管出現問題，所涉的部門繁多，部門之間的協調十分重要，如單靠議員從中介入處理極為困難。房署自然是其中一個重要角色，惟每次爆水管事件發生後，往往難覓房署人員幫手，希望日後情況有所改進，其中水務署更新水管圖則是重中之重：「有時啲人半個鐘都關唔到（水掣）。」另外林指青山公路、鄉事會路及蝴蝶灣一帶是爆水管黑點，建議有關部門多加關注。

林頌華表示，每當有水管出現問題，所涉的部門多，關注其應變措施，部門間的協調十分重要，如單靠議員去處理為十分困難。他表示，房署是其一個重要角色，惟事件發生後，都較難找到房署協助，希望其有所改進。（曾鳳婷攝）

水務署：按風險為本的管理政策行事

水務署代表回覆查詢時指，因修復水管計劃已歷時15年，而維修水管為長期工作。現時署方會按風險為本的管理政策在水管年期、慘漏紀錄是否惡劣及影響範圍作參考，以優先處理相關水管。

就安定邨水管爆裂事宜，水務署於當日下午約1時多收到通知，至2時多抵達現場進行停水安排。水務署代表形容爆裂地點為比較敏感位置，需要開坑的位置亦較多及較寬廣。由於涉事位置為主要交通幹道及十字路口，故不能長期進行工程。在房署及警方聯合行動下，繁忙時間留有一條舊路讓居民進出，之後再在非繁忙時間作出改道以配合維修工程。

水務署代表提到上述路段以往也出現過滲漏紀錄，亦曾進行工程維修。然而因路段繁忙，計劃工程具有難度，若要封路處理，不是一兩天內能完成工作，故更換水管時會使用7公升的水喉，並已在風險為本改善工程小組與顧問公司討論以作跟進。