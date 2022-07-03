本港首個磅秤資料館開幕　最古老藏品為143年歷史戰前尺磅

「出咗半斤力，想話攞返足八兩，家陣惡搵食，邊有半斤八兩咁理想……」許冠傑當年一首《半斤八兩》唱得家傳戶曉，但原來全球第一個記錄半斤八兩的針磅，卻率先由本港出產。全港首間「磅秤資料館」今日在（3日）太子一間地舖開幕，展品包括有143年歷史的戰前巨型機械尺磅；由第二代傳人梁渭潮與英國磅廠洽商，早於六、七十年代引入同時刻有港斤及國際磅的針磅等，全部將於館內公開予公眾參觀，透過不同磅秤產物見證香港的歷史發展。



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資料館成立源於保存香港磅秤文化歷史

位於太子界限街的磅秤資料館，由八十多歲三興製磅廠第二代傳人梁渭潮萌生保存香港磅秤文化歷史的念頭，經2年時間籌備後，今日（3日）太子旗下地舖正式開幕，大部分藏品除了是梁老的個人珍藏外，還有部分是民間保育人士或古物店免費轉贈於展館內公開展出，包括二戰時期至當代磅秤產物如金秤厘戥、高精度錶芯油壓機械磅、戰前機械尺磅、英產港斤錶磅等。

其中最古老的秤磅，便要數到1879年出產，以槓桿原理打造的機械尺磅，秤柱還沿用戰前人手木製再髹上油漆的手法，負責量重的磅上亦鑄有1879年出產年份，據梁老介紹，相信該磅早於戰前在外國出產再引入本港，由當年已倒閉的中環永樂西街秤磅同行「茂昌老舖」修正公磅後，再由華南印刷廠購入專為巨型紙筒量重，他稱該類機械尺量重上限達到100磅以上，當年主要使用於米舖或印刷廠等行業，因貨物動輒數十磅以上，需要較大型的秤磅協助完成交易，如今已難以復見。

香港六、七十年代引入全球首個港斤針磅

另一個較有特色的秤磅，便是全球首個港斤針磅，梁老稱香港巿面開埠已普遍使用一斤十六兩的港斤制（又稱司馬斤），但當年外國針磅廠仍沿用公斤制或國際磅，他為了迎合本港需要，將港斤與國際磅比例刻度交予一間英國磅廠，六十年代委托廠方生產再引入本港，成為全球首個同時刻有港斤及國際磅的針磅，並且分為10磅七斤半及22磅16斤兩大款式。梁老稱由於英國「鋼水靚、彈簧唔會因熱漲冷縮唔足秤」旋引引發本港針磅大賣熱潮，其後價格更廉宜的日本針磅開始佔據本港巿場，其後再加上引進電子磅，英制針磅才逐漸絕迹。而相關針磅是數年前由本地文化導賞團「程尋香港」創辦人之一溫佐治兩三年在中環嚤囉街一個古物店內發現購入，輾轉交至資料館展出。

三興製磅廠早於1944年創立，經歷三代傳人，由戰前在南昌街成立舊店，再輾轉於旺角界限街、太子界限街現址、旺角新填地街開設分店，至今已有78年歷史，與三興合作的企業，由早年中環海味舖或米舖，九七回歸前的赤鱲角機場貨運部地磅，水務署內部量度氯氣的地磅，以至海洋公園專為熊貓、海獅度身訂造的假石山地磅等均有獵涉，由於本港秤磅業式微，三興近年已轉為服務業，在香港設有實驗室主力驗證磅秤及砝碼的準確度，是本港唯一擁有香港實驗所認可計劃中合資格驗證的磅秤公司。