大埔區議會副主席持續懸空致三度流會　毛家俊：現況僵持

大埔區議會大會原定於今日（7日）早召開，惟大埔區議會副主席一職至上一任議員辭任後便一直懸空，致大會三度流會。大埔區議會主席毛家俊透露，雖有同事有意出任，但一直未能成功取得足夠提名票，故在選副主席一事上持續「卡關」。過往他亦擔當中間人角色，嘗試協調及了解各議員的意向，惟有個別同事長期未能成功接觸，無法了解全部人的最新取態。



大埔區議會大會原定於今日（7日）早上召開，惟大埔區議會副主席一職至上一任議員辭任後便一直懸空，致大會三度流會。(資料圖片)

上任大埔區議會副主席劉勇威於今年1月1日以希望讓更多人有主持議會的實戰經驗為由，宣布辭任副主席，其後一直未有議員成功獲得足夠提名繼任副主席一職。根據《區議會條例》，每個區議會大會必須有正副主席在場才能舉行會議。按現行機制，若有任何一名區議員競選主席或副主席，必須取得1名區議員動議、2名區議員和議，才能進入競選程序。

上屆大埔區議會副主席劉勇威於今年1月1日以希望讓更多人有主持議會的實戰經驗為由，宣布辭任副主席，其後一直未有議員成功獲得足夠提名繼任副主席一職。（資料圖片）

區鎮濠有意出任 惟未獲得足夠提名票

據悉，大埔區議員區鎮濠有意出任副主席一職，惟至今仍未取得足夠提名票，未能成功繼任。大埔區議會主席毛家俊指，區鎮濠有能力及有足夠服務社區的經驗，認為他能勝任副主席一職。然而，目前情況正在「僵持」，他透露有議員同事認為區鎮濠並非合意人選，故一直未有投票，亦未有再提名他人出任副主席一職。

據悉，大埔區議員區鎮濠有意出任，惟至今仍未取得足夠提名票，未能成功繼任副主席一職。（資料圖片）

區議會主席嘗試協調 至今未取得成果

在過程中，毛家俊形容自己充當中間人的角色，嘗試協調及了解各議員的意向，如私下與每位議員作討論以制定完善解決方案，惟有個別同事長期未能成功接觸，令他無法了解全部人的最新取態。被問到上任大埔區議會副主席劉勇威會否因而再度擔任副主席，毛家俊僅表示劉勇威重視承諾，據他了解下，劉勇威亦無意再參選。毛家俊續表示，即使劉勇威願意參選，預計現時的困局仍不會有太大變化，「始終當時劉勇威當選個環境同𠵱家唔同，未必同樣獲得足夠支持」。

大埔區議會主席毛家俊指，區鎮濠有能力及有足夠服務社區的經驗，認為他能勝任副主席一職，然而目前情況正在「僵持」。（資料圖片）

大會部分議題暫下放委員會處理 毛家俊：僅權宜之計

在區議會大會工作上，毛家俊則表示會參考過往兩次流會經驗，把部分重要議題下放到委員會作處理，並把一些偏匯報形式的議程以傳閱文件方式處理。惟毛家俊形容這作法僅是為了不影響民生下的「權宜之計」及無奈中的辦法，即使委員會協助分流重要議題，亦會有一些情況只有大會才能處理，「例如一啲部門首長落嚟區議會解畫、一啲大爭議性同區議會架構相關嘅議題，以及向民政署申請撥款等，都係喺大會傾比較適合」。毛家俊呼籲議員同事須團結且盡快處理問題，減少對民生的影響。

大埔區議會經過早前多名區議員請辭及被取消資格後，目前只剩下8名區議會在任，當中兩人為當然區議員。