日出康城學校用地「曬太陽」逾10年　區議員建議改劃街巿或商場

將軍澳日出康城的區內適齡學生未見顯著增長，部分學校用地「曬太陽」逾10年，引起區議員不滿，西貢區議會大會明日（5日）召開時，有區議員趁着地政總署署長黎志華出席會議，提出其中一幅學校用地改劃作其他民生配套設施如商場或街巿，以解決區內新鮮食材及日用品購買地點不足應付居民需求的問題。



三幅學校用地「曬太陽」多年 僅一幅已批准建校

西貢區議員方國珊表示，日出康城設有三幅學校用地，惟因區內適齡學生人數不足建新校，用地普遍閒置逾10年，當中其中一幅位於領都與晉海之間的學校用地，推出近20年仍然「曬太陽」，其後獲教育局批准予東華三院開辦中小學；另一幅位處首都及緻藍天之間的學校用地，居民普遍希望提升為優質學府，例如興建社區專上學院，以提升區內居民教育水平，其餘一幅學校用地則未有任何計劃。

方表示，就將軍澳區內整體入學年齡學生不足致學校用地閒置多年的問題，擬在明日召開的西貢區議會大會中提出動議「釋放將軍澳第86區（日出康城）閒置多年的部份學校用地，作興建其他民生配套設施」，並將於本月19日房屋、規劃及環境委員會上討論，促請政府啟動行政規劃程序或改變土地用途，釋放日出康城部份閒置多年的學校用地，用作興建其他民生配套設施，如街市、商場、車位、圖書館、球場等。

方國珊提出改劃其中一幅學校用地作民生設施用途。(資料圖片)

她指趁着地政總署署長黎志華到訪西貢區議會，希望以此向署長表達區內民生配套設施不足的問題，期望對方能夠務實解決，增加新鮮食材街市或商場的選擇，並且正視籃球場等運動場地不足的問題，回應居民對民生配套設施的強烈訴求。