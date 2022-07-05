運輸署本月起安裝新型輔助裝置　紅光投射等候處提醒勿衝過馬路

運輸署今日（5日）表示，署方正推行一項為期約六個月的試驗，並將陸續於本月在四個行人過路處安裝新型輔助裝置，裝置會在「紅色人像」燈號亮着時，將紅光投射到行人路的等候位置上，透過由地面或手機反射的紅光提醒行人不可在「紅色人像」燈號亮着時橫過馬路，以加強行人安全意識。



四個路口的行人過路處陸續7月安裝輔助裝置：



-波斯富街／富明街（已完成安裝工程）

-荃灣街市街近仁濟醫院

-沙田正街近沙田市中心巴士總站

-窩打老道／禧福道

尤其提醒低頭注視手機行人

運輸署表示，輔助裝置會在「紅色人像」燈號亮着時，將紅光投射到行人路的等候位置上，透過由地面或手機反射的紅光提醒行人，尤其是低頭注視手機的行人，「紅色人像」燈號正在亮着，不可橫過馬路。

市民可參閱運輸署網頁獲取更多有關輔助裝置的介紹，該署在試驗完成後會檢討裝置的成效及考慮未來方向。