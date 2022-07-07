退役巴士「再生」駛入校園　化身圖書角向智障學童推廣閱讀

將巴士駛入學校，本來是「打機」才會出現的畫面，但近日在沙田一所學校，卻真的出現了一輛巴士。沙田公立學校是一所專為輕度智障兒童而設的特殊學校，由於現時學校課室數量嚴重不足，以至影響了學生的閱讀推廣活動。學校向九巴申請退役巴士，計劃將巴士轉化為閱讀推廣空間。九巴亦透過舊巴士及退役巴士捐贈計劃，在上月底已向沙田公立學校捐贈退役巴士。



舊巴士及退役巴士捐贈計劃於2016年底開始，捐贈退役的巴士予非牟利機構循環再用，捐贈車種包括單層及雙層巴士，申請者須提交計劃書詳述用途，以及需要符合可持續發展要求，早前沙田公立學校亦有申請。為了推廣閱讀，校方計劃將巴士下層改裝成休閒舒適的圖書角及閱讀區，培養學生喜愛閱讀、樂於閱讀的習慣。巴士上層則預計改裝成為多媒體學習中心，配備最新的電子白板，提供舒適的學習空間，透過STEAM教育和其他創意課程，啟發學生潛能。學校亦會舉辦巴士車身設計比賽，邀請學生參與設計巴士外觀，發揮藝術創意。

受惠學校校長：全校師生為之矚目

沙田公立學校校長吳月娥女士表示，衷心感謝九巴的捐贈，「這部巴士神奇地在校園出現，全校師生為之矚目，大家都興奮不已。學校希望透過改裝這部巴士，為學生們創造更多學習探知的旅程，種下多彩多姿的科學知識種子，讓他們獲得更加豐盛的未來。」

九巴則期望，透過改作教育用途的退役巴士，以另一種方式繼續為香港市民服務，同時達到資源循環再用的目的，今次捐贈，亦讓學校發揮無限創意，為舊巴士注入新意義。