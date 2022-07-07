「教授」造型蠟燭加「清瘟」味　小店辦展覽望港人反思抗疫真諦

洗手搓手、安心出行、搶購連花清瘟膠囊……新冠肺炎疫情持續多時，我們的生活也起了翻天覆地的改變。本地品牌「上水貨舖」近日在大圍店內舉行以「抗疫信仰」為主題的展覽，透過散發着「清瘟」氣味的聖堂、醫學教授造型的香薰蠟燭，希望讓市民沉澱過去兩年半的抗疫點滴，同時從香氣展覽中反思抗疫「真諦」。



參加者進入名為「國勇堂」的聖堂前，需掃描「安心拜神」應用程式，並於聖水盆以搓手液潔淨雙手，寓意入場前先清洗罪孽、洗滌心靈，其後再在牧師帶領下，保持社交距離地參與崇拜。（呂諾君攝）

由未研香港創辦人、北區區議會主席羅庭德胞兄羅庭輝開設的「上水貨舖」，近日與本地香氣品牌BeCandle合作，在大圍店舉辦為期一個月的藝術展覽。團隊將店舖一隅裝飾成聖堂，當中更特別設計香薰蠟燭醫學教授雕像，配以連花清瘟膠囊的氣味，引領參加者感受聖堂的氛圍。

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聖堂內播放疫情片段

參加者進入名為「國勇堂」的聖堂前，需掃描「安心拜神」應用程式，並於聖水盆以搓手液潔淨雙手，寓意入場前先清洗罪孽、洗滌心靈，其後再在牧師帶領下，保持社交距離地參與崇拜。聖堂內亦會播放疫情片段，亦會了解到由團隊創作、有諷刺意味的傳說故事。此外，店舖亦推出以鼠尾草、白蘭花純露等調配的「聖茶」。

BeCandle創辦人曾首彥（Xavier）表示，是次展覽的意念源於聖經中提到「不要問、只要信」。（呂諾君攝）

意念源於《聖經》中「不要問、只要信」

BeCandle創辦人曾首彥（Xavier）表示，是次展覽的意念源於《聖經》中提到「不要問、只要信」；他指，過去數年大家的生活因疫情多了很多新的事物和規範，每個人的生活模式也受限制，「有人質疑，有人避開，都有人係相信。」當一些行為，如掃「安心出行」，變得有如習以為常的宗教儀式，同時有些專家級人物出現，有如宗教領袖般傳遞各種訊息，曾首彥指，「希望畀大家有個機會反思呢幾年發生嘅事。」

由未研香港創辦人、北區區議會主席羅庭德胞兄羅庭輝開設的「上水貨舖」，近日與本地香氣品牌BeCandle合作，在大圍店舉辦為期一個月的藝術展覽。（呂諾君攝）

他表示，展覽中以輕鬆的方式來表達，如綜合不同牌子、根據連花清瘟膠囊的中藥草本成份特意調製出「清瘟」氣味，場內亦有繪畫、造型蠟燭等，把參加者的五感和疫情緊扣，繼而反思疫情間的生活習慣是用數據和研究支撐，還是建基於單純的人民信仰，以及生活是否有自由選擇等。

羅庭輝（右）則表示，現時談「香港製造」不再是傳統製造業的產品，也應注入文化內涵。（呂諾君攝）

談「香港製造」應注入文化內涵

羅庭輝則表示，現時談「香港製造」不再是傳統製造業的產品，也應注入文化內涵。他指，連花清瘟膠囊雖然在內地也有售賣，但對於是次展覽的共鳴感，卻是香港人獨有，而近數年香港人均是「防疫優先」，沒有很多空間思考防疫安排背後是否理性，「當然可以思考完原來『政府係啱嘅』，去到個人層面，去朋友屋企佢哋都會圍住人噴（消毒液），點解需要咁樣做呢？仲要做多幾耐呢？呢兩年都冇時間諗，所以就嚟呢度諗。」他亦特別鳴謝藝術家陳廣仁的團隊為是次Popup聖堂創作神秘音樂，令聖堂更具氣氛。