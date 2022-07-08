銀行、百貨業清潔工成抗疫基金「漏網之魚」　工會抵立法會申訴

撰文：呂諾君
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政府在第六輪「防疫抗疫基金」撥款18.2億元推行「物業管理業界（環境衞生和保安人員）抗疫支援計劃」，申請期已於上月30日結束，惟有工會指計劃列明申請者需為相關大廈的物管公司、公契經理人或業主組織，直接受聘於百貨公司、物流貨倉、銀行分行的清潔工成為漏網之魚，工會今日下午偕同（8日）不獲發放津貼的清潔工一同前往立法會申訴部，希望議員促成政府修例。

計劃列明申請者身份　清潔工無法成功申領

香港勞工婦女協會及清潔工人職工會表示，自政府推出防疫基金以來，一直都收到查詢和求助，雖然港鐵、醫院和學校等的外判清潔工處境在投訴後獲得改善，但法例仍有不少漏洞。以銀行為例，銀行分行大多分散於商廈或商場，但計劃列明「上述前線物管員工須透過相關大廈的物管公司、公契經理人或法團／業主組織申請」，即使銀行向物業管理公司提出代清潔工申請時，若對方拒絕，銀行亦無可奈何，據工會估計，各大銀行至少有660名外判清潔工，她們或因行政問題申請抗疫津貼被拒。

現時在銀行工作的妹頭（化名）任職清潔工已逾20年，她指數月前公司有人確診，她也因此「中招」不能上班，銀行分行疫情下人來人往，相比寫字樓風險更高，但她早前填表由銀行代為申請第六輪「防疫抗疫基金」時，對方僅表示「乜表都填晒」，最終沒有任何下文，「（政府政策下）𠵱班人有、𠵱班人又冇，你話係咪火滾！𠵱家冇，出年（如再推出津貼計劃）更加唔使旨意有啦！」

工會促請立法會要求政府修例

在商場百貨公司工作的清潔工因同樣問題被排除在外，通宵工作的阿芳（化名）指，平日清潔需穿全套保護衣，經常做到滿頭大汗，也有些較年老同事會頭暈，甚至出現中暑癥狀，抗疫津貼實屬「應得」，但結果不獲批准申領抗疫津貼，質疑計劃漏洞百出，「點解我唔係清潔工身份？著住制服推住架車，咁我係咩身份喺商場度行呢？」

香港婦女勞工協會總幹事胡美蓮指，計劃充滿漏洞，讓不少清潔工申請津貼時阻礙重重，「好委屈，覺得好似要乞咁。」她偕同清潔工今日到立法會申訴部，與郭偉強、狄志遠、林素蔚和梁子穎議員會面，議員雖然也認同工友的辛勞，但指因申請期已過，難再協助申請。

胡促請立法會應督促政府進行修例，容許清潔工人可以個人名義自行申請抗疫基金，做法類近三無大廈的清潔工，經僱主簽署便可以核實申請。另外，政府亦應設上訴機制，將符合資格的工人可以就申請結果進行上訴。

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