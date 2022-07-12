有餐廳以防疫為由拒新移民進入　社協促修訂《種族歧視條例》

每年平均有逾3.9萬人經單程證來港，香港社區組織協會指出，現時本港《種族歧視條例》將在港出生及非本港出生的居民歸為同一組群，認為令新移民缺乏法律保障、「有冤無處訴」，有需要作出修訂。社協今日（12日）聯同新移民互助會及反歧視關注組往立法會申訴部，向議員反映歧視問題，並要求政府設立投訴機制、制訂新移民融入政策及加強公眾教育等，以保障新移民免受歧視。



社協今日（12日）聯同新移民互助會及反歧視關注組往立法會申訴部，向議員反映歧視問題。（社協提供圖片）

據社協表示，今日出席會面的議員包括鄭泳舜、李浩然、黃元山及林新強，會上多名新移民紛紛表示，在日常生活、社署、醫院等不同層面上都有受歧視。例如在疫情期間，有不少餐廰以防疫理由，禁止內地來港人士進入。

社協稱，現時香港人口增長主要依靠家庭團聚的單程證，7年來累積逾27萬人，人口較港人平均年輕10年；而新移民補充了基層勞動力，有助緩和人口老化及促進經濟，但網上資料卻對新移民抺黑、改圖改對白、失實報道等，也有立法會議員及團體煽動仇視內地人及新移民、削減單程證等。他們又提到，政制及內地事務局局長曾國衞早前曾表示，認同要處理針對內地來港民眾遇到的歧視或中傷問題，並由今屆立法會審議修訂，但至今未見任何時間表。

社協建議，政府應修訂現行《種族歧視條例》，將對從內地來港的新移民或對中國公民作出的歧視行為定義為種族歧視。（社協提供圖片）

社協引用去年9月發布的「內地來港定居人士受歧視情況研究（成人及兒童）」數據，指出歧視內地新來港人士非常嚴重，而政府十多年來對此情況沒有處理，是「間接違反人權」。他們建議，政府應修訂現行《種族歧視條例》，將對從內地來港的新移民或對中國公民作出的歧視行為定義為種族歧視；立法將種族仇恨及種族騷擾列為刑事罪行；取消在各項政策上對新移民的區別政策；推動設立提供專項支援服務的「新移民中心」；在學校及社區大量設立托管服務以支援新移民就業等等。