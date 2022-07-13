旺角東洗衣街用地項目擬內建社區會堂　工程費預算上限8,400萬元

毗鄰旺角東站、位於洗衣街的一塊前水務署用地，早前被納入賣地計劃並將發展成商業項目，日前（12日）立法會民政事務委員會進行討論，建議在該處興建一所標準社區會堂，工程預算需8,400萬元，將提供一個可容納約450個座位的多用途禮堂連舞台及其他設施。



根據民政及青年事務局向立法會提交的文件，有關位於洗衣街和亞皆老街交界的用地，過往大部份原為水務署大樓及食環署辦事處暨車房，在兩個設施搬遷後主要以短期租約形式出租作臨時用途，例如公共收費停車場等。政府其後把該用地改劃為商業地帶，並納入2022至23年度賣地計劃內。文件中提到，由於區內居民和團體對舉行會議及活動的場地需求日益殷切，因此建議在項目中興建一所社區會堂。

日前（12日）舉行的立法會民政事務委員會會議中，民政及青年事務局局長麥美娟為工程撥款申請進行簡介。她提到，油尖旺區目前有社區中心和社區會堂各一，而建議中的社區會堂將提供多用途禮堂、舞台，及多用途會議室，並設有音響及燈光等設備，讓地區團體和居民舉辦不同種類的社區活動，並強調工程預算費用的上限只為8,400萬元。

有議員擔心附近交通擠塞問題更嚴重

麥美娟又指，社區會堂只佔一層，而因是次項目是加入旺角洗衣街一幅商業發展用地的賣地條款內，現階段不會知道社區會堂在地盤上的位置，惟她表示，期望這項工程計劃將會為油尖旺區居民，提供多一個他們期待已久的社區會堂。

立法會議員梁文廣提出，社區會堂應設於大廈低層，並設獨立出入口讓長者等方便出入，又認為可考慮讓市民可直接從旺角道行人天橋進入；陳凱欣則指，現時該處一帶的交通已很擠塞，擔心日後地區「一車車長幼」前來，情況將更加混亂。對此，規劃專員謝佩強表示，運輸署及路政署已展開道路改善工程，屆時項目中亦需設立公共小巴交匯處等。