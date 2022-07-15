基層勞工申失業援助金被拒　社協促放寬及延長上訴期

因應第五波疫情，政府今年3月推出「臨時失業支援」計劃，有不少基層勞工反映申請時遇上極大困難，即使合乎資格，仍然申請不成功，社協今日（15日）聯同多名失業、開工不足的人士前往立法會申訴部與議員會面，投訴未能獲批一萬元失業援助，同時要求政府放寬申請條件、延長上訴時間，並加強和提供持續的經濟支援等。



社協今（15日）聯同多名失業、開工不足的人士前往立法會申訴部與議員會面。（呂諾君攝）

申請者不懂使用電腦：電話打到爆都冇人聽

香港社區組織協會表示，「臨時失業支援」計劃推出時只有三個星期申請期限，申請人必須提供相關證明，在2021年10月至12月期間有一個月有2,700元至3萬元的收入，又要同時符合申請前有連續失業30日的資格。社協指47萬宗申請中有13萬宗不成功，政府在執行上只透過電郵、訊息要求申請人補交資料，很多基層勞工不諳使用電腦或智能手機，他們不知自己為何被視為不合資格，而計劃後期才給予覆檢機會，並在7月8日後截止上訴。

社協今日（15）與多名基層街坊與立法會議員劉國勳、容海恩、梁美芬、梁子穎和郭偉強會面申訴。范先生指，自己因不懂使用電腦，由社工協助申請，其後政府方面指他證明文件不齊全，惟他不太明白。范先生曾多次致電熱線，惟「電話打到爆都冇人聽」，很難查詢；幸最後在多次補交文件之下終獲批申請。

越南人陳女士則表示，自己不懂看中文，英文也不流利，她過往是自僱人士，在西九龍中心租舖經營美甲店，後來政府公布美容業店舖要停業，但她仍要交租，因此申請「臨時失業支援」計劃後，但同樣收到政府訊息表示她不合資格；而相關訊息只有中或英語，她不完全明白，也不知道為何自己不合資格。

社協認為，政府應延長計劃的上訴期，並研究如何放寬、酌情處理未能申請成功的個案。（呂諾君攝）

社協建議放寬、酌情處理未能申請成功的個案

任職「炒散」清潔工的廖女士指，自己早前曾因癌症手術請假，其後合約完結，公司叫便她自動辭工。她表示，過往工作日子、時數不穩定，只有些工作照、介紹人通知上班的通話紀錄，坦言政府短訊中沒有提及，她也不知應交甚麼文件、證明才算適合，「用咩證明交畀政府？我有咩提交得到呢？」

社協副主任施麗珊指，就以上問題，政府應延長計劃的上訴期，並研究如何放寬、酌情處理未能申請成功的個案。她又提到，政府應有持續的支援制度，繼續透過抗疫基金，直接向員工提供津貼援助，長遠考慮設立「失業及就業困難援助基金」，協助因疫情關係而失業或嚴重就業不足的人士，提供接近其原有收入的財政援助，而受惠對象應包括過去2年曾受聘或自僱的勞工，發放的金額應為失業人士失業前申報工資的8成，以1.6萬港元為上限，為期最長6個月。此外，施建議政府應將符合申請資格的工作期限放寬至疫情期間失業的任何時段。

立法會議員容海恩表示，疫情緩和之後，仍有不少開工不足的情況，認同政府需有長期支援。容指出在申請程序中，應有措施關顧少數族裔社群，日後增設街站讓市民查詢、交表等。郭偉強則指，希望政府將來改善長期失業支援，以6個月為起點，並延長現時計劃的上訴期。