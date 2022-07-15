162名基層學童參與編程工作坊　小五生創App助長者選美食均衡餐單

香港近年積極推行STEAM理科教育，鼓勵學童發揮創意，有機構推出小財智編程師計劃，向162名基層家庭的學童提供免費課程培訓，訓練他們熟習編程（coding）及機械操作，有小五女生因父親患三高及心臟病壓惡「老人餐」，想到創立「快樂福食 」App，設計多達18款少於500卡路里均衡食物餐單，以圖文並茂及語音方式推介予有需要人士選擇；亦有小二學生以環保物料創作可動機械貓，陪伴小朋友玩耍。主辦單位指受疫情影響全用網課形式進行，期望學生探索更多科學理論之餘，從少便培養關心社區及愛護環境的意識。



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五校選出162名基層家庭學童參加工作坊學編程

聖雅各福群會獲中銀人壽贊助，去年10月首度舉辦「中銀人壽小財智編程師」計劃，在全港5間學校抽選162名正領取全額或半額書簿津貼的基層家庭學童，參加為期16堂STEAM課程培訓，計劃分為初小及高小兩組，小二至小三學童參與「編程及環保機械人工作坊」，學習不同的編程技巧及利用回收物料製作機械人，實踐循環再造；小四至小六學童則參與「人工智能及理財程式工作坊」，除了編程技巧，更會學習金融科技及製作手機應用程式，服務對象主要為殘疾人士、長期病患、長者等弱勢社群。

所有學生作品經評審後在初小及高小組分別選出三甲，今日（15）舉行頒獎禮表揚其獨特創意，其中高小組別金獎由就讀東華三院鶴山學校五年級的陳一寶同學獲得。她稱父親是三高兼心臟病患者，平日極為注重飲食，不能攝取過多卡路里的食物，但深知他與長者一樣，極為厭惡無色無味無賣相的「長者餐」，於是想到透過創立一個「快樂福食 」手機程式App，先在網上搜尋取得18款營養師推介的飲食均衡餐單，裏面包括燒牛肉及三文魚等美食，每款熱量均不超過500卡路里，適合長者或三高人士食用，然後再透過賣相吸引的便當圖片、以及掃取二維碼後讀出的語音功能，便利長者及其照顧者選擇。

就讀小二的黃琸珩(右)及小五的陳一寶同學分別以機械貓及快樂福食手機程式獲得初小及高小組別金獎。(莫家文攝)

發揮創意之餘培養關愛社會及環保意識

而初小組金獎的得主是來自路德會沙崙學校的二年班黃琸珩同學，他利用廢棄雪條棍及紙包飲品盒等物料升級再造，加入Micro:bit可編程組合件、伺服馬達、LED燈及彩虹電綫等電子材料，製作出一個可動的盔甲機械貓「Brave Rave Cat」，它既可透過顯示器打出自己的名字，亦可靠車輪直行及轉圈，頭上亦有LED燈亮起，方便黑暗中行走，琸珩稱仍未學懂如何寫編程讓機械貓走出方形步法，期望未來有機會再學習創造機械貓2.0，並加入音樂或發聲等元素。

聖雅各福群會總幹事李玉芝女士表示，是次計劃提供很好的機會，讓不同學校的同學互相交流及學習，從學童作品的構思及設計，可以見到他們充分瞭解STEAM教育理論的應用，期待來年讓更多的學童有機會接觸和學習STEAM。

中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚表示，計劃令同學透過編程學習增加對STEAM的創科認識及發揮創意潛能之餘，在初小及高小組別工作坊加入環保及社會關愛元素，希望培養他們關心社會的習慣，她樂於看到從學童創作的作品中反映對家人、長者或弱勢社群的心思。