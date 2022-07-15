「八文樓」文苑樓外牆現裂痕　屋宇署指業主已委任認可人士修葺

逾50年樓齡的佐敦「八文樓」文華新村文苑樓，早前發現低層單位外牆出現一個長約60多厘米、闊2厘米的裂痕，被指有倒塌危機，事件經連日發酵後，屋宇署派員為涉事單位加裝「工字架」加固。油尖旺區議員朱子洛昨（14日）引述屋宇署回覆，證實早於前年10月已收到相關舉報，至去年中才成功進入單位視察，發現有地台加高、橫樑及外牆破損等問題，部門先後發出多個命令，要求還原及復修單位，上月底由署方委派承建商加固，目前已收到業主回應已委任認可人士勘察，目前文苑樓其他被舉報的單位中，未見有業主不遵從勘測令或維修令，署方會繼續跟進事件。



前年10月收到舉報 去年中始進入單位視察

屋宇署以書面回覆油尖旺區議員還原事件，指早於2020年10月首次接獲市民舉報，指文華新村文苑樓一樓單位露台的外牆有破損情況，遂派員到場進行視察，其間雖曾未能進入事涉單位，直至去年7月成功進入單位部分分間房間， 發現有地台被加高，單位的逃生通道及耐火結構未符規定， 個別房間內的部分混凝土橫樑、非承重的間隔牆及外牆有破損，但露台的整體結構沒有明顯危險。

署方經視察後分別向文苑樓業主立案法團及涉事單位的業主發出信件，敦促他們早日進行所需的修葺工程及拆除違例的分間房間工程，並於去年10月20日向該單位的業主 發出清拆令，著令其拆除單位內的違例分間房間工程，及把樓宇受影響的部分恢復原狀。屋宇署人員其後在跟進有關清拆命令期間，發現單位內樓板、橫樑及外牆有失修情況，並獲悉法團同年9月時已為受影響的露台加裝臨時支撐。

油尖旺區議員朱子洛引述屋宇署的最新書面回應。(朱子洛議員FB圖片)

屋宇署稱會密切跟進 若業主不遵從會有適當行動

由於考慮到涉事單位露台欠妥及失修的狀況，屋宇署至今年1月21日向業主發出勘測令及維修令，著令該業主須委任認可人士勘測單位露台的結構及提交補救工程建議，並修葺單位內破損的混凝土結構構件，至上月24日，屋宇署安排政府承建商為涉事單位露台更換由法團安裝的臨時支撐，以加強所需防護措施，並於上月27日收到單位業主就有關勘測令委任認可人士及註冊結構工程師的通知書。

屋宇署稱會繼續密切跟進勘測令及維修令的遵辦情況。如有關業主未能於合理時間內遵守有關命令，屋宇署可根據《建築物條例》採取適當的執法行動，包括考慮委聘顧問公司及指派政府承建商進行有關勘測及維修工程，然後向業主收回工程費用、監督費及附加費。

另外，屋宇署指直至今年6月中，再接獲共4宗關於該單位有分間樓宇單位及外牆有裂縫的舉報，根據記錄，文苑樓除早前涉事單位的勘測令及維修令外， 現時並沒有其他未遵行的勘測令或維修令。