上水彩順街公屋項目可建2,400單位　平整工地工程最快2024年動工

政府銳意發展「北部都會區」，當中北區公營房屋項目正陸續上馬，以增加房屋供應。土木工程拓展署將於下周一（18日）在北區區議會交代彩順街公營房屋的進度，透露在這個可建約2,400個單位的項目中，先行在發展用地進行一系列工地平整及基礎設施工程，包括興建新的行車道路、停車處及改善現有道路及行人過路設施，初步預計要移除123棵樹木，稍後就工程刊憲及申請撥款，可望於2024年動工，並分階段於2025年至2027年竣工，以趕及公共屋邨2030年落成的計劃。



彩順街公屋項目可於2030年落成 刊憲進行前期工地平整

根據土木工程拓展署向北區區議會土地發展、房屋及工程委員會提交的文件，上水彩順街公營房屋發展地盤佔地約1.56公頃，可興建約2,400個公營房屋單位，以及教育及社福設施，整個項目用地面積約3公頃，預計有關房屋發展可於2030年落成，目前需進行發展之工地平整及基礎設施工程，當局已於去年11月就有關修改《粉嶺／上水分區計劃大綱圖編號 S/FSS/24》 的擬議改劃程序諮詢城市規劃委員會，同年12月刊憲供公眾查閱。

土拓署表示，需就有關用地進行一系列工地平整及基礎設施工程，包括移除現有臨時構築物 、土力工程及移除樹木等，預計工地範圍內約有123棵樹木將受到工程影響須被移除，但當中並沒有「古樹名木」或受特別關注的樹木，而工程人員亦會興建行車道路和行人路，及改善現有的道路及行人過路設施，又建設排水、排污及供水設施工程及環境美化。

《施政報告》提出構建面積達300平方公里、涵蓋元朗和北區的「北部都會區」，當中北區公營房屋項目率先上馬。(資料圖片)

經申請撥款及刊憲 可於2024年動工

另外，為配合公營房屋發展，署方計劃沿發展地盤外圍進行道路改善工程，包括於沿深港中心東北面新建一條雙線雙程行車道路以連接彩順街和彩發街 、增設停車處以作上落客用途 、於彩發街設置迴旋處以供車輛掉頭 、及擴闊發展用地西南面的一段現有緊急車輛通道為行車道路；發展用地東北面加設附有上蓋的行人路， 伸延至現有往新運路的行人天橋，以便利居民。土拓署會繼續推展工程的詳細設計，並計劃今年下旬按《道路（工程、使用及補償）條例》和《水污染管制（排污設備）規例》就擬議工程刊憲，待法定程序和撥款申請完成後，擬議工程可望於2024年動工，並分階段於2025年至 2027年竣工，以配合房委會進行房屋發展的地基和建築工程。