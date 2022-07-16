東涌頻現重型車意外　碎石遺路面影響安全　區議員促擴闊現行車路

隨着東涌西新發展區興建公營房屋項目，車流日漸繁忙，有區議員關注重型車近年頻頻在區內發生交通意外，建議擴闊現行行車線，並且跟進車路出現碎石引起的行車安全問題，土木工程拓展署回應十分關注工程對公眾及附近環境可能造成的影響，已要求承建商在泥頭車駛出公共道路時，運泥斗須妥善蓋好才可離開工地，而署方亦會根據道路評估建議，今年在松仁路及裕東路交界路口、順東路與裕東路交界路口開展改善工程。



泥頭車意外頻仍 碎石遺路面影響行車安全

離島區議員方龍飛表示，隨着東涌西42區及46區發展及興建公營房屋項目，從裕東路進入東涌西的泥頭車漸漸增加，而裕東路是唯一進入東涌西及大嶼南各區的主要道路，惟近年裕東路不時發生嚴重交通意外，加上有東涌居民反映行車路面時常出現碎石，建議政府相關部門考慮擴闊現行車路，包括在在松仁路至順東路一段的裕東路綠化地帶兩旁各增設一條行車線，以應付東涌西未來人口增加後的交通需求；逸東邨松仁路一段綠化地帶至翠群徑路口現時用石壆圍封的位置改為行車線，以疏導裕東路和松仁路的交通；並跟進東涌西行車路可能出現的碎石影響行車安全問題，要求相關部門在下周一（18日）舉行離島區議會交通及運輸委員會中討論。

土木工程拓展署表示，署方現於東涌西第 42 區進行土地平整工程，第46區的土地平整工程則尚未展開，強調十分關注工程對公眾及附近環境可能造成的影響，為防止地盤車輛將沙石及泥塵帶出工地範圍外，署方委托承建商已於地盤出入口處設置車輛清洗設施，以妥善清洗車輪及車身。而該署承建商亦已安排人員在地盤車輛駛出公共道路前進行檢查，以確保車輛整潔及所有承載泥頭或其他物料的運泥斗已經妥善蓋好才可離開工地，以避免在行駛時在公共道路上遺留碎石或其他物料。

土拓署：今年開展道路改善工程

土拓署又表示，根據東涌新市填擴展項目的詳細設計中，署方已就發展項目可能對交通及運輸造成的影響進行評估，並根據評估報告建議在工程合約中加入松仁路、裕東路交界路口和順東路及裕東路交界路口的改善工程。有關工程預計於今年開展並分階段完成。

環境保護署回應根據《道路交通（交通管制）規例》（香港法例第 374G章），司機須確保負載物適當地固定或盛載在車輛上，而負載物的重量和其擺放的方法，均不可對任何人士造成危險。交通執法部門會採取行動，以確保道路安全。環境保護署自東涌西項目工程開展後一直對該區地盤進行定期及突擊巡查，確保工程車輛符合各項污染管制法例的要求。自去年中東涌西項目42區開展至今，署方未有發現有地盤車輛違反相關環保法例的情況。

香港警務處回應十分重視交通安全，會繼續留意上述路段交通情況並採取適當的行動，以確保道路安全。