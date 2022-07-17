68歲劏房婦染疫後變長新冠　公營中醫零支援花萬元藥費自救

據估計本港確診新冠肺炎的累積感染人數超過400萬人，社協最新一項調查發現逾八成受訪基層染病後出現後遺症，康復者對中醫需求大，但服務追不上需求，僅1%受訪者成功使用政府中醫服務，有長者稱染上新冠肺炎10日後康復，之後現腦霧、失眠、嘔吐，體重由130斤暴跌至100斤，每日買餸步上唐六樓劏房，每上兩層便體力不支需休息10分鐘，由於致電預約政府資助中醫服務不果，結果只能依靠私人西醫或藥房配藥，單是藥費及診金短短半年便花近萬元，「消費券一出就用晒去買藥。」社協指中西醫療服務資助比例猶如「1比99」，中醫服務嚴重短缺，促請政府加強支援。



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僅1%受訪者曾成功使用政府中醫服務

香港社區組織協會今年3月至5月進行基層巿民和康復者服務需求調查，以網上問卷形式成功訪問557名基層巿民，了解感染新冠病毒及痊癒後的後遺症問題，並了解受訪者對中醫服務的需求及實際使用情況。

調查指有68.6%受訪者曾確診新冠肺炎，而受訪者在確診患病的高峰期，即今年2至3月的第五波疫情來臨時，有6.8%受訪者使用過急症室服務，6%受訪者使用過政府西醫門診，僅1%受訪者使用政府中醫服務。而染病康復的受訪者當中，有81.8%有新冠後遺症，主要癥狀包括極度疲倦（56.9%）、俗稱腦霧的記憶力及專注力不足（55.1%），以及失眠（44.2%）等，有52.2%受訪者表明會首先選擇向中醫求診，另有42.1%表示會自購買藥物。

根據政府提供的中醫資助服務，醫管局今年4月開展中醫門診特別診療服務，若確診感染新冠肺炎並已出院或完成隔離，可由首次會診後計算半年內免費10次到全港18區的中醫診所暨教研中心接受治療，但調查顯示92.5%受訪者未曾使用有關服務，有25.5%表明無法成功預約，亦有25.5%表示確診時仍未推展有關服務，17.7%指有中醫醫療需要，但不知道如何使用。而曾經使用過政府資助中醫服務名額的受訪者中，有51%認為相關名額非常短缺，約45%受訪者指預約政府資助中醫服務極為困難。

社協今日（17日）公布最新基層巿民和康復者中醫服務需求問卷調查結果。(莫家文攝)

劏房婦康復後如長期病患 行兩層樓梯頭暈嘔吐

68歲芳姐與同是退休的丈夫租住深水埗一個唐六樓劏房單位，染疫前在社協擔任義工，每日往來樓梯搬動十多箱抗疫物資派予街坊亦不言疲倦，但自從3月中經快測證實中招後，自行隔離10日後康復，身體大不如前，出現失眠、腦霧、嘔吐、腳神經痛等「長新冠」癥狀，她指中醫可紓緩病況，但致電預約中醫門診特別診療服務熱線電話，長期處於留言狀態，只能自費往私人診所看病或到藥房配藥，單是診金連藥物，兩夫婦由3月至今便合共求醫二十多次，診金由300多至600元不等，連同中成藥便合共花費約一萬元，家中猶如藥庫，「唔食藥個人好散，安宮牛黃丸一粒850蚊前後買咗9粒，心悸又去買咗五、六盒救心丹，仲未計必理痛、鎮痛貼，清瘟膠幾十盒留喺屋企備用。」然而她的長新冠後遺症仍未斷尾，體重由130斤暴跌至100斤，目前上落兩層樓梯便覺頭暈欲嘔，必須脫罩坐下休息10分鐘才能繼續，期望政府增加中醫免費診症名額。

66歲的麥太稱今年3月染疫後康復，仍有咳嗽及腦霧「長新冠」癥狀，曾屢次致電預約中醫門診特別診療服務，「電話打爆機都打唔到入去。」最終只能自行前往長沙灣政府合署的中醫診所暨教研中心排隊輪候，當完成10次免費治療，「長新冠」反應仍未完全消散，遂再排隊輪候普通中醫門診服務掛號取籌，現金診費為120元，既不能用消費券抵銷，而診所每次只發放大約30個籌號，她需早於清晨6時排隊才能成功取籌，對此感到苦不堪言。

社協：中西醫資助金額嚴重不均 猶如1比99

除了長者叫苦，育有一名11歲患過度活躍症兒子的黃小姐稱，今年2月初兒子確診後居家隔離十多天，即使康復過來，兒子事後有很多後遺症，包括容易疲倦、氣促及胃口差，由於一家人租住劏房，已沒有多餘錢向私家醫生求醫，只能預約政府資助中醫門診服務，但熱線電話長期轉往留言狀態，兒子情況一直未見改善，令她更為擔憂。「無錢睇私家，公營又睇唔到，ADHD小朋友本身情緒唔穩定，唔舒服好易發脾氣，跟住佢爆我又爆，搞到鄰居向業主投訴。」

社協幹事連瑋翹表示，長者對醫療服務需求大，輪候西醫專科服務往往需要兩至三年時間，一般門診只能取得止痛藥等治標不治本的藥物，中醫相對來說更能紓緩病況，然而政府對中醫支援嚴重不足，中西醫資助比例猶如「1比99」，服務名額不到位，最終長者只能到藥房購買昂貴但沒有效用的成藥，「睇唔到公營中醫，又用晒醫療券，只能去藥房配中成藥，有時佢哋被誤導，例如買安宮牛黃丸治中風，又用千幾蚊買一樽打碎晒唔知咩成份的藥粉。」

社協副主任施麗珊建議，政府應增加中醫門診特別服務的名額，改善預約程序，有效期由出院或隔離後計6個月內延至2年，並設立新冠後遺症治療券，讓申請不到中醫門診特別服務的基層巿民可憑券往私家中醫求診。另外亦應增加免費公營中醫服務，將120元診金調低至50元一次，並列明每次診所所包中藥日數，透明及標準化收費，以鼓勵巿民善用中醫服務，減低公營醫療系統壓力。