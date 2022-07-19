「蜻蜓天堂」沙螺洞正式完成換地程序　環境局：將設步道劃分區域

大埔沙螺洞有「蜻蜓天堂」美譽，不過數年前植被被剷走並抽乾濕地，生態大受破壞。政府今年4月與「沙螺洞發展有限公司」就換地條款達成協議，環境及生態局今日（19日）公布，已於昨日（18日）與該公司就沙羅洞非原址換地簽立文件，正式完成換地程序，意味着拉鋸40年的爭議，終塵埃落定。

當局表示，發展公司交還的私人土地及毗鄰的政府土地合共逾50公頃，當局將透過積極的自然保育措施，長遠保育沙螺洞。當局又指，未來到訪沙螺洞的主要途徑將以步行為主，當局將會在沙螺洞內設立步道及指示系統劃分不同生境區域，以減少人為活動對該處的生態價值及當地的野生動植物造成影響，



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將設低碳排放廁所設施等

沙羅洞在「新自然保育」政策下12個須優先加強保育地點中排名第二，僅次於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地，具有極高的生態價值。環境及生態局表示，基於沙螺洞的極高生態價值，在規劃沙螺洞的長遠保育計劃時，政府在保育敏感生境和利便公眾享受大自然兩者之間取得適當平衡，包括適當的人流控制措施。

在自然保育工作方面，當局指將透過在沙螺洞推行積極的生境管理措施，包括保護重要生境、修復已荒廢農地、提高次生林地的價值、清除外來物種等，以提升該處的生境質素，並增加生物多樣性。當局亦會按需要提供合適的公共設施，例如低碳排放廁所設施，以及適當引入科技以輔助保育工作及教育遊人保育沙螺洞生態的重要性。

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曾屢遭「浩劫」 大幅植被被剷走並抽乾濕地

當局強調，將就長遠保育沙螺洞與相關持份者保持溝通及聯繫，充分考慮不同持份者的意見，以制定及落實沙螺洞的未來路向。另外，換地文件會在土地註冊處登記，有關土地交易紀錄亦將上載至地政總署網頁，公眾稍後可查閱有關內容。

當局指，沙螺洞擁有豐富多樣的生境如風水林、淡水沼澤和「具重要生態價值河溪」，亦是香港重要的蜻蜓繁殖和育幼場之一，亦享有「蜻蜓天堂」的美譽。不過沙螺洞保育工作經歷重重困難，發展公司曾於80年代提出興建低密度住宅、新界小型屋宇（丁屋），被環保團體司法覆核剎停。至2015年沙螺洞大幅植被被剷走並抽乾濕地，亦有村民種植油菜花，令濕地生態遭破壞。

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2017年6月政府原則上同意，並於2021年2月批准沙螺洞非原址換地建議。政府藉着向發展公司以市價批出大埔船灣的已修復堆填區內一幅可用以興建私營高爾夫球場的土地，換取發展公司向政府交還其擁有的沙螺洞內具高生態價值的私人土地。