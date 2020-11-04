沙螺洞重建濕地　油菜花田變生態池塘　盧氏小樹蛙現人工沼澤

2016年沙螺洞一片黃澄澄的油菜花田，吸引不少市民到訪「打卡」拍照。不過黃金花海背後，卻隱藏當地保育問題，濕地生態恐受破壞。 大埔沙螺洞有「蜻蜓天堂」美譽，從前農業昌盛，梯田處處，濕地孕育多元生態，其生態重要性更全港排行第二。在保育與發展的矛盾衝突下，保育工作一直拖延，直至近年政府以換地形式，解決當中爭議，並由環保團體開展保育。 事隔4年的沙螺洞，當年油菜花田位置，已闢成生態池塘，孕育約20種植物，蜻蜓、幼蛙等亦棲息於此。環團綠色力量表示，油菜花田為旱地植物，破壞當地濕地生態；現時則利用地利優勢，重建濕地，蜻蜓數量較之前兩倍，一些已失蹤多時品種，如紅蜻、黃翅蜻，亦重臨沙螺洞；更一度發現瀕危的盧氏小樹蛙。

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2017年政府原則上同意以非原址換地方式，換取沙螺洞內具高生態價值的所屬私人土地，2018年4月起由綠色力量開展保育，計劃現階段由鄉郊保育資助計劃贊助。

綠色力量高級環境事務經理單家驊表示，計劃涵蓋範圍約11.5公頃，主要包括張屋村及李屋村範圍內的私人土地，包括濕地、棄耕農地等，其中約9公頃土地，主要採取粗放式管理，如防止、清除入侵性植物；另外約2公頃則為集約式管理，當中包括0.5公頃的生態池塘、1.3公頃的人工沼澤，另外亦推行有機耕種。

過往沙螺洞生態多次受到破壞，單家驊表示，由於該處有偌大田野，吸引不少越野車愛好者，結果除了植物被毀，過去農民的水利設施都受損，現時已於該處安裝監視攝像機及增設警示牌，防止越野車駛入，近年已成功驅趕越野車3次。

除人為的直接破壞，單家驊表示，沙螺洞過往因多次受人為干擾，結果令外來入侵性植物擴散，如五爪金龍、薇甘菊等。他續指，該類植物較易大量生長，消耗水資源，更扼殺原生植物生存空間，因此需每季定期清除。

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2016年沙螺洞的油菜花田，曾吸引不少市民拍照。重回同一地點，現已興建成生態池塘，旁邊為人工沼澤。單家驊表示，該處從前梯田處處，種植水稻為主，然而油菜花屬旱性植物，種植時破壞原有生態特質，於是向城規會申請，在該處闢建生態池塘、人工沼澤，去年終獲批。今年完成工程，大致保留梯田結構，修復原有水溝，並成功在5月儲水。

保育後曾現瀕危盧氏小樹蛙

單家驊指，生態池塘分深淺區，空間感較大，最深達50厘米，目標全年儲水；人工沼澤則間歇性儲水。他表示，透過移植、插枝等種植了約20種沙螺洞原有的濕地植物；而兩個不同的生態環境，適合不同品種動物棲息。

根據綠色力量的調查，池塘及沼澤完成後，蜻蜓數量增2倍，現時平均每次調查都有15隻；物種亦由之前不足1.5種，增至逾5種。另外，一些長期沒有記錄的蜻蜓，如黃翅蜻、紅蜻等亦重現；而且更一度於沼澤發現瀕危的盧氏小樹蛙。

單家驊表示，原本計劃開辦導賞團，惟疫情影響下，暫時仍未能成團，未來希望發掘更多具潛力的生態環境，並維持現有環境及設備。