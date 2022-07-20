調查指天水圍及東涌街市私營物價貴　組織促加快興建公營街市

監察公營街市發展聯盟聯同東涌社區發展陣線及天水圍社區發展陣線，於本月11日及13日在天水圍、東涌及荃灣進行物價調查，包括臨時街市、私營街市及公營街市的物價差異。結果發現，天水圍區內的領展轄下街市物價高昂，但食環署的天幕街市貨品選擇不足；至於東涌全區4個街市則均被私營市場壟斷。組織建議政府加快興建永久公營街市，改善區內物價高昂問題。



監察公營街市發展聯盟聯同東涌社區發展陣線及天水圍社區發展陣線，於本月11日及13日在天水圍、東涌及荃灣進行物價調查。（監察公營街市發展聯盟提供圖片）

監察公營街市發展聯盟聯同東涌社區發展陣線及天水圍社區發展陣線，於本月11日及13日在天水圍、東涌及荃灣進行物價調查。組織在天水圍可對比的10項調查食材項目中，四個領展轄下的天盛街市、天瑞街市、T-market及天澤街市平均價格為$286.4，與非領展街市即天恩街市及天水圍臨時街市相比貴約兩成三。

至於食環署的天幕街市，超過四成受訪者認為其物價高，另有近四成一受訪者認為天幕街市規模小，亦有三成五受訪者認為該街市的種類選擇不多、貨品較不齊全。

天水圍社區發展陣線實習社工張瑋表示，以天水圍臨時街市模式應作為興建永久公眾街市的過渡性措施，惟檔位數目太少，未能滿足居民需求。（監察公營街市發展聯盟提供圖片）

此外，組織亦調查東涌區內13項可比較的食材物價，發現區內私營街市有11項私營街市的售價比荃灣公眾街市貴，價格差距最大的食材是豬扒，東涌街市的平均售價為每磅$20，荃灣的街市則平均售價為每磅$13，兩者相差44%。

天水圍社區發展陣線實習社工張瑋表示，以天水圍臨時街市模式應作為興建永久公眾街市的過渡性措施，惟檔位數目太少，未能滿足居民需求，而天水圍南的公營街市最快要2027年才落成，促請政府加快興建天永久公營街市，以免居民長期捱貴餸。組織亦指，天幕街市原有4檔熟食檔於2023年第二季才正式營運，惟當局公佈的資訊有限，似請政府應盡快公開如工程細節、檔位競投形式、經營模式及確實落成時間等資訊；此外，亦需改善因樓底高及兩旁開放式設計致難以遮風擋雨的問題，增加可抵擋惡劣天氣的配套措施。

東涌社區發展陣線發言人許卓琳則指出，將於年底落成的東涌臨時街市，規模較領展街市小，選址不便逸東邨及東涌擴展區的居民，認為未必能促進競爭及降低物價。許卓琳指，東涌擴展區完成後，區內需有1,076至1,210個檔位才足以應付區內需求，政府有急切需要加快東涌市中心及新擴展區的興建街市進度。監察公營街市發展聯盟發言人吳天楠亦指，部分街市因外判管理公司管理不善，街市出現空置檔位，導致人流少選擇少的半死場狀況出現，認為房屋署有責任加強監管整體承租街市的情況，避免經營不善及壟斷的情況繼續。