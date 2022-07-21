明愛推第三齡人職學服務計劃發掘長者潛能　疫下護護送服務不間斷

正所謂活到老學到老，明愛賽馬會臻匯坊推出第三齡人職學服務計劃，旨在讓一眾50至69歲長者重新發揮個人潛能，亦使他們可以憑着自身在不同範疇的經驗成為義工造福他人。疫情下，一眾退休長者緊貼社會所需，為有需要的老友記送上溫暖，亦有專屬攝影隊長者義工為其他長者留下生前倩影，讓家人了解長者對身後事的意願，影片也能作為一種紀念。



明愛賽馬會臻匯坊推出第三齡人職學服務計劃，旨在讓一眾50至69歲長者重新發揮個人潛能，亦使他們可以憑着自身在不同範疇的經驗成為義工造福他人。（盧翊銘攝）

明愛賽馬會臻匯坊由香港賽馬會慈善信託基金撥款捐助，並於去年7月正式投入服務，中心的服務對象為第三齡人，即50至69歲長者。中心過去推出第三齡人職學服務計劃，希望讓他們能藉此重新發掘個人潛能，展開退休新里程。計劃目前已有逾200位第三齡人參與，當中護護送陪診服務為計劃首個護理照顧課程。即使疫情下，透過護護送所提供的義工服務都未有間斷。此外，中心亦有提供文書支援、資訊科技及協廚等義工服務。

明愛賽馬會臻匯坊推出第三齡人職學服務計劃，旨在讓一眾50至69歲長者重新發揮個人潛能，亦使他們可以憑着自身在不同範疇的經驗成為義工造福他人。（盧翊銘攝）

「愛拍攝」服務讓長者留倩影 讓家屬了解身後事意願

而「愛拍攝」服務更是別具意義，讓一眾對攝影有興趣的第三齡人可透過中心的培訓及實習後，成為專業拍攝團隊的一分子，進行拍攝及剪片等工作。明愛更邀請了自由撰稿人金其琪把第三齡「愛拍攝」的義工及受訪長者的故事收錄成一本名為《愛拍攝－20位長者的雋永心底話》的新書，並於今日（21日）發布。愛拍攝的服務對象同樣是長者，亦包括為他們作「預先叮囑」拍攝，為其留下生前倩影，讓家人了解長者對身後事的意願，影片也能作為一種紀念，令彼此不會留下遺憾。

退休人士阿秋曾在明愛服務長達19年。（盧翊銘攝）

曾在明愛服務長達19年的阿秋是退休人士，退休前，阿秋在元朗及天水圍一帶作家居照顧員。機緣巧合下，她得知明愛賽馬會臻匯坊提供護護送陪診服務，阿秋認為與她以往的工作性質類似，有信心勝任，便成為護護送陪診服務的義工。她表示，透過計劃能幫助到其他長者而感到開心，跨區提供服務又令她到訪香港各處，接觸更廣層面的有需要人士。

另一名義工阿潘同樣曾經任職家居照顧員，在疫情最嚴峻時，她仍然挺身而出幫助其他有需要的長者。（盧翊銘攝）

另一名義工阿潘同樣曾經任職家居照顧員，在疫情最嚴峻時，她仍然挺身而出幫助其他有需要的長者。阿潘透露，雖然在疫情下，義工屬高危工作，但家人十分支持，並相信她能運用以往的工作經驗，自己亦能做足防護揩施繼續幫助他人。阿潘印象最深刻的是，接觸認知障礙的長者，她指因認知障礙長者普遍不太容易信任他人，給予他們足夠信心十分重要，故在接觸他們時需要為其設想，亦要匯報行程，令他們安心。

社會福利署沙田區福利惠員馮淑文認為長者仍是十分有活力的一群，而第三齡人更是特別。（盧翊銘攝）

社會福利署沙田區福利惠員馮淑文認為長者仍是十分有活力的一群，而第三齡人更是特別。她提到，現時沙田共有69萬人口，而65歲以上的人便佔20％，55至64歲亦超過11萬人，他們需要與社區聯繫。她認為計劃正正讓他們發揮所長，擔任義工幫助他人，亦是一個好機會促進跨代共融。