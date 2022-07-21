薄扶林南五幅土地擬增建6項社福設施　包括精神復元人士輔助宿舍

2020年施政報告中曾提及在發展未來合適的公營房屋項目時，應考慮預留約有5％的總住用樓面面積的處所作福利用途。近日社會福利署於南區區議會提交文件指，為幅配合華富邨重建，擬把現時社會福利設施重置於五幅位於薄扶林南的土地，並新增多個服務區內幼兒及長者設施，回應當區市民需要。



擬使用重置社會福利設施設的五幅土地位於薄扶林南，分別位於華景街、華富邨以北、華樂徑、雞籠灣南和雞籠灣北。華富邨重建分為三期搬遷，受影響居民將於2027年起相繼安置於上述地方的公營房屋。為維持現有的社會福利服務，社署擬把華富邨現有的社會福利設施重置於上述五個地方，當中包括幼稚園暨幼兒中心、到校學前康復服務辦事處、綜合青少年服務中心（分處）、綜合家居照顧服務隊、長者鄰舍中心、長者地區中心暨綜合家居照顧服務隊（分處）、長者日間護理中心、安老院舍、中度智障人士宿舍及精神健康綜合社區中心，以維持現有服務。

擬使用重置社會福利設施設的五幅土地位於薄扶林南，分別位於華景街、華富邨以北、華樂徑、雞籠灣南和雞籠灣北。（區議會文件）

社署指會運用增撥的土地面積用作社福用途，如新增一所幼兒中心、一所安老院舍暨長者日間護理單位、一所安老院舍、一所體弱長者家居照顧服務隊的處所、一所長者日間護理中心及一所精神復元人士輔助宿舍，以回應地區人士對多元福利服務的需求。