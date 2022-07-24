單親媽照顧兩智障及自閉症兒子壓力爆煲　到戶訓練助爭取時間唞氣

照顧復康人士的生活絕不容易，照顧者的壓力亦不容忽視。有機構推行照顧者同行服務，評估服務使用者的家庭危機及服務需要級別，並提供心理輔導，呼籲大眾趁今日（24日）向這班每周7天、每天24小時的復康人士照顧者打氣。



陳女士(化名)由日常購物、處理個人事務及覆診都帶著女兒一同前往。 （聖雅各福群會提供圖片）

聖雅各福群會獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，推行為期三年的項目「賽馬會『樂在照顧』計劃─聖雅各福群會與愛同行支援服務」，透過評估智障人士的家庭需要，提供針對性的支援服務，減輕照顧壓力，促進離校的智障人士順利過渡至成人服務。

Susan縱使承受照顧壓力，仍堅持每天好好照顧兒子。 （聖雅各福群會提供圖片）

其中一名服務使用者陳女士（化名），是一名單親媽媽，獨力照顧一名成年智障及自閉症女兒，女兒畢業後很快便輪候到日間展能中心服務，但由於陳女士年事已高，經不起每日舟車勞頓接送女兒往返中心，無奈停止使用服務。

於是女兒需要留家照顧，陳女士形容壓力巨大，「我真係覺得好辛苦，身邊無人可以幫到我……」由於女兒缺乏自理能力，陳女士無論日常購物、處理個人事務及覆診，都要帶著女兒同行，即使身體不適，亦要照顧女兒的起居生活，遑論有屬於自己的喘息空間。

另一名單親媽媽Susan更需要獨力照顧兩名成年智障及自閉症的兒子，長子畢業後透過優先派位機制，很快便獲派津助住宿照顧服務，幼子則在特殊學校畢業後接受日間展能中心服務。

長期無法休息 坦言曾有過輕生念頭

本來以為可以鬆一口氣的Susan，卻因長子一直未能適應宿舍生活，出現情緒不穩並多次進出精神科醫院，Susan決定暫時接長子回家居住；此外適逢第五波疫情，幼子未能如常到日間展能中心接受服務，Susan又再獨子在家照顧兩名兒子，全天候擔起照顧者的角色，不但無法休息，連外出購買日用品亦難做到，她坦言在最困難的日子裏，曾經有過輕生的念頭。

陳女士及Susan其後分別接受了「賽馬會『樂在照顧』計劃─聖雅各福群會與愛同行支援服務」，她們的家庭危機及服務需要級別被評為高度需要，隨即為她們提供心理輔導服務。就陳女士的女兒情況，向其提供到戶訓練服務，包括一些手部肌肉訓練、刷牙洗臉訓練等，提升其自理能力；又協助陳女士接送女兒外出，減輕她的體力勞動及心理壓力。另一方面，計劃亦為Susan的長子提供到戶訓練，教導他控制情緒的方法及自理訓練，其間Susan便可爭取時間外出辦理個人事務及「唞氣」。二人均表示子女接受服務後，情緒明顯較以往穩定，到戶服務更讓她們得到真正的喘息空間。

計劃趁今日7月24日，向大眾呼籲向這班每周7天、每天24小時的復康人士照顧者打氣，例如日常在街上遇見智障人士的照顧者，可以說聲「加油」；若遇到他們在照顧智障家人時出現困難，可了解他們的需要並伸出援手，保持恰當的距離讓他們有足夠空間處理問題，避免令他們感到更大壓力。至於平日亦應以平常心及友善目光跟照顧者接觸。