長者患認知障礙頓變「小朋友」　機構設計Webapp助照顧者紀錄症狀

現時本港每10名70歲或以上長者便有1名患有認知障礙症，他們的記憶力、語言能力等，以至日常生活和情緒都受影響，患者家人或會對這些改變感到不能理解，並且要扭盡六壬加以照顧。有照顧者坦言，母親患上認知障礙症後，由家中的「大幫手」頓變「小朋友」，如此的角色互換，一家人起初也無所適從。近日有機構設計了一個「一起護老」應用程式，讓照顧者以智能化方式紀錄認知障礙症患者的症狀及情緒行為問題，協助他們與醫護、社工更有效地溝通；此外，機構又組織了一班同為照顧者的同路人當義工，與其他照顧者互相支援。



近日有機構設計了應用程式，讓照顧者用智能化方式紀錄認知障礙症患者的症狀及情緒行為問題。為照顧者的錢小姐（右）指，如有應用程式協助，照顧患認知障礙症的母親時會較方便和有效率。（呂諾君攝）

近年認知障礙症在香港愈趨普遍，而疫情之下患者長時間留在家中，情緒和行為問題顯得更加嚴重。為了減輕照顧者的壓力、幫助追蹤認知障礙症患者的行為及心理症狀，以及促進覆診時與醫護人員的溝通，基督教家庭服務中心近日推出了一個網上被版應用程式（Webapp），用家可在手機或網上以瀏覽器使用，完成簡單註冊後，照顧者就可以紀錄認知障礙症患者的症狀，如焦慮、發脾氣、失眠、重複行為等；發生症狀時的相關細節，如他們身處的地方、服用藥物後症狀有否改變、照顧者的情緒反應及處理方法等，而程式亦會整理出詳細的綜合紀錄報告。

既是照顧者，同時又有為計劃擔任「同路人」義工的錢小姐，其年逾八旬的母親在約7年前確診患上認知障礙症。她表示，那時坊間對認知障礙症的資訊不多，只覺得母親常重覆問問題、間中不認得回家的路，一家人曾試過循不同途徑求助，「真係試過周圍拍門，問啲社區中心可唔可以有活動畀佢……但原來唔係間間都可以參加社區中心，要分地區、活動又未必啱，中間都煩擾咗好耐。」後來有次母親跌倒入院，經醫院轉介才接觸到香港基督教服務處的社工。

錢小姐的母親年逾八旬，約7年前確診患上認知障礙症。（受訪者提供圖片）

患者一家人角色「調轉晒」

雖然錢小姐得到了一些認知障礙症的支援和資訊，但照顧者之路殊不輕易。錢小姐指，媽媽以往可以獨居照顧自己，更擔當「大幫手」，輪流到他們四兄弟姊妹的家中幫忙照顧孫兒；現時一家人的角色卻是「調轉晒」，各人會輪流陪伴媽媽，媽媽日常的起居飲食則靠家傭照顧，而認知障礙症患者有一些生活細節，常人或難以理解和忍受，「會一日打十幾個電話嚟，有時聽唔到會好驚，以為係咪有咩急事？但到打返畀佢，佢又已經忘記咗。」後來錢小姐發現，母親總在下午特定時間致電，「原來係佢朝早嗰餐食得唔夠，於是我哋叫工人姐姐煮定啲糖水，佢食完就唔使再需搵嘢食。」

疫下照顧者互相支援更重要

錢小姐表示，當時一家人紀錄母親這些行為模式只「靠個腦」，而最初帶母親到醫院覆診，醫生睇症時間不多，她們卻無條理地說了太多零碎細節；認為如當時已有應用程式協助，照顧起來會較方便和有效率。錢小姐又指，去年得悉基督教家庭服務中心招募義工，她也希望作為「同路人」能將自身的照顧經驗分享，形容這個配對計劃猶如令雙方「多咗個朋友」，而疫情下社區服務暫停，照顧者互相支援更加重要，「傾談中我會諗返起，以前自己都有鑽牛角尖，發生嘅當刻會覺得係排山倒海咁……希望互相分享時可以為佢哋提供情緒抒發，知道自己唔係唯一遇到呢啲問題嘅人，我都可以增加經驗。」

基督教家庭服務中心服務經理（照顧者策劃及支搬服務）李叠恩（左）和錢小姐（右）。（呂諾君攝）

應用程式整理患者病情方便社工醫護跟進

基督教家庭服務中心服務經理（照顧者策劃及支搬服務）李叠恩表示，「ABC行為分析法」常見用來改善認知障礙患者的行為和情緒問題，過往他們鼓勵照顧者以紙筆做紀錄，但往往只變為一大堆難以應用的資料。李指，「一起護老」應用程式能幫助照顧者作出整理和綜合，讓社工、醫護跟進時有「共同語言」，更易掌握和一同設定患者的照顧方向，「例如有啲患者經常喺下午時分外出遊走，於是可以針對下午畀活動佢哋，或者抽走觸發到佢哋咁做嘅嘢。」

李叠恩又指，大叫、遊走、拒絕洗澡、執拾物品回家收集等，都是認知障礙症長者常見的行為問題，計劃中招募了20名照顧者義工擔任「一起大使」，事前接受21小時的培訓，學習如何將自己的照顧經驗轉化，用以支援其他或屬經驗較淺的照顧者。計劃以配對的模式，希望為照顧者建立同行網絡，自去年12月起已跟進了約40個個案。

「賽馬會社工創新力量：一起護老計劃」由香港賽馬會慈善信托基金贊助，基督教家庭服務中心與基督教聯合醫院合作，有關網上版應用程式，詳情可瀏覽計劃的官方網站。