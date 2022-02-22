照顧者悲歌｜「以老護更老」普遍　七旬伯：唔知幾時照顧唔到家姐

疫情肆虐，大眾均選擇減少外出避免感染病毒，留家時間大增。有關注照顧者團體進行調查發現，疫下照顧者的生活面對更大壓力，當中護老者及有特殊教育需要（SEN）兒童照顧者的照顧時數最長，大多每周超過41小時，接近一半的照顧者更是長者，即是他們需要照顧同齡或更年老家人，反映以老護更老的情況普遍。有七旬照顧者表示需要全天候照顧家人而感到疲累，亦擔心自身體力及健康在將來未能應付日常照顧：「我都唔知幾時照顧唔到」。關注團體認為政府應對照顧者提供更多援助，包括恆常照顧者津貼及提供一站式的照顧者服務資訊平台。



照顧者易達平台於2020年8月至今年1月期間，成功收集超過1,600名照顧者數據，發現有超過8成（83%）為女性，近半（48.9%）為61歲或以上長者，當中更有接近一成（6.5%）的長者照顧者是81歲或以上。數據顯示，護老者及特殊教育需要（SEN）兒童照顧者每周的照顧時數大多61小時或以上，即與全職工作者相若。而特殊教育需要（SEN）兒童的照顧者同樣是女性，主要為較年輕的母親，她們不但因照顧兒童而失去職業發展的機會，投放大量時間在孩子身上，亦缺乏喘息時間。在疫情下，家人留家的時間增多，亦形成困獸鬥局面，令他們壓力大增。

調查中有94名81歲以上高齡照顧者

數據亦反映以老護老是香港社會的普遍現象。調查中有94名81歲或以上的高齡照顧者，高齡照顧者的體力和健康是否有足夠體力照顧他人，亦值得令為反思。照顧者易達平台委員會代表何冠雄指，一般以老護老的個案為夫婦，由一方去照顧對方的生活起居，如三餐及看醫生等。他指出，大多上年紀的長者均有不同的健康問題，僅是幫忙洗澡已是一個難處，「年長照顧者點幫沖涼？好難先可以沖得乾淨」。他又指出，照顧者用於照顧家庭的時間多，經濟狀況又依賴外出工作的一方，令他們無從紓緩各方壓力，「可能連出去剪頭髮嘅時間都冇」。

照顧者易達平台委員會代表何冠雄指，一般以老護老的個案為夫婦，由一方去照顧對方的生活起居，如三餐及看醫生等。（照顧者易達平台提供圖片）

七旬長者獨力照顧認知障礙胞姐

72歲的梁伯伯是74歲姐姐的照顧者。姐姐幾年前確診認知障礙症，因其他家人未能分擔照顧工作，梁先生便獨力負起照顧者的責任。梁伯伯對於需要全天候照顧姐姐感到疲累，亦直言自己的個性較為暴躁，起初對認知障礙症認識不深，經常因胞姐的行為問題而怒罵對方及發生衝突。疫情下，梁伯伯接受的資訊有限，亦因疫情嚴峻不敢外出，「我好怕我出咗去，之後姐姐又自己走出去，唔小心染病」。隨着梁先生年紀漸長，除了要面對日常的照顧壓力外，他更擔心自身的體力與健康未能應付，「我都唔知幾時照顧唔到」，令梁伯伯長期處於繃緊狀態。

至於現時育有一子一女的張女士則表示，幼子就讀幼稚園一年級時，已發現他的行為有問題，經轉介評估後，發現幼子患有自閉症譜系、過度活躍及專注力不足。疫情下，學校暫停面授課程，改以網課代替，幼子留家時間增多，「佢會成日拖延、跳嚟跳去，叫極都唔停」，當不小心有身體碰撞後，幼子的情緒會隨即爆發，需要她安撫，「以前都會去下學校、遊樂場接觸到人，佢嚟緊就要升小學，唔知點算，又怕適應唔到新環境，又怕佢跟唔上」。張女士期望幼子能獲得更多專業訓練，亦期望有社區服務能讓她擁有個人空間，紓解日常照顧壓力。

夾心照顧者：照顧到細，又照顧唔到個老嘅

另一方面，有「夾心照顧者」的壓力情況更令人關注，勞太便是其中之一，她需要同時照顧患有糖尿及腦血管閉塞的母親，亦要照顧9歲患有過度活躍及專注力不足與及自閉症譜系的兒子。勞太指，疫情下，兒子需要上網堂，惟他的專注力低，難以上課，「網課佢自己跟唔到，會周圍走、開電視，我要陪住佢上」。留在家中多時，亦令兒子情緒起伏變大，「以往可以出去放電，但𠵱家冇。佢成日都會喊、會好焦慮，試過用頭撞牆發洩」。她形容現時情況猶如困獸鬥。勞太提到除了要照顧兒子，平日也要照顧媽媽，包括起居飲食、煮飯及餵藥，因長者較健忘，需要她定時提醒吃藥。勞太對於日常的照顧感到莫大壓力，「照顧到細，又照顧唔到個老嘅」，亦感到無助，「我都唔知可以同邊個傾，有事又唔識點解決」。

平台呼籲勿讓照顧者獨力承擔

照顧者易達平台呼籲照顧者切勿忽略自己的需要，須及早尋求協助，亦提醒其親友不要讓他們獨力承擔，家中若其他成員應協助分擔，社會上其他的持份者亦應支援照顧者，例如建立通報和轉介，及早察覺迷路的長者、以及有需要支援的照顧者等。平台亦建議制定照顧者休息日，安排後備照顧者；政府應該提供恆常津貼，為全職無酬照顧者提供經濟支援；而提供一站式的照顧者服務資訊平台，亦可讓一眾照顧者喘息及紓解壓力。