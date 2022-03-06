調查揭婦女照顧者疫下身心狀況轉差 　組織籲婦女要懂得愛自己

照顧者議題備受關注，當中大多為女性照顧者。有組織在3月8日婦女節前，公布了一個有關婦女身心身心健康的調查，結果反映大部分女士無論心理或生理健康皆低於標準水平，全職照顧者更加是重災區。不少女士忙於照顧家人，鮮有花時間在自己身上，更會忽略自身健康。香港基督教女青年會提醒大眾要多關愛身邊女性，亦呼籲婦女要「愛自己」。



婦女身心健康調查於去年12月至今年1月由香港基督教女青年會進行，以問卷方式訪問 1066名女士，了解她們的身心健康狀況。問卷亦加入了評估生理及心理健康的「SF-12 問卷」。調查反映受訪女士們在生理及心理評估的平均低於合格標準（50分），分別是44及36分，相關數據亦低於衞生署於2017年的調查，當時調查均貼近合格水平。

調查反映受訪女士們在生理及心理評估的平均低於合格標準（50分），分別是44及36分，相關數據亦低於衛生署於2017年的調查，當時調查均貼近合格水平。（Photo-AC圖片）

近八成受訪者每周me-time少於兩小時

調查亦發現受訪者甚少享有私人時間，近八成（77％）每星期的獨處或享樂時間少於兩小時，有約七成（68％）需要照顧家人更有約四成（39%）每天照顧8小時或以上。而照顧時間超長的人，身心健康愈差，如每日需要照顧家人 8 小時或以上的婦女，身心健康評分最低，比整體平均分再低2分。

調查亦發現受訪者甚少享有私人時間，近八成（77％）每星期的獨處或享樂時間少於2小時，約七成（68％）需要照顧家人更有約四成（39%）每天照顧 8 小時或以上。而照顧時間超長的人，身心健康愈差。（資料圖片）

婦女亦會因長時間的照顧工作而有不同的疾病，有三成受訪者（32%）有痛症如背痛和腳痛等，其次為肥胖（24%），亦有逾一成人有月經失調（13%）及高膽固醇（12%）。大多婦女承認對自己健康的關注程度，遠遠不及家人。

組織：照顧者只關注家人健康而忽略自己

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲表示，對婦女身心健康情況感到憂慮，又指出近期疫情愈趨嚴重，已有受訪的全職照顧者因照顧染疫的雙親而確診。雙職婦女同樣面對兼顧工作及家庭而缺乏足夠休息。胡婉玲提醒她們要注意自身健康，養成均衡飲食及作息習慣，不要只關注家人健康而忽略自己，否則亦難有強健體魄照顧家人。

女青服務總監（就業服務及女青運動）胡婉玲提醒婦女要注意自身健康，養成均衡飲食及作息習慣，不要只關注家人健康而忽略自己，否則亦難有強健體魄照顧家人。（香港基督教女青年會提供圖片）

胡婉玲提到，近半受訪者來自低收入家庭，即使有病想求醫都會因昂貴的醫療費用而卻步。因此對基層婦女而言，預防疾病比治療更重要，她建議婦女們能定期到就近的地區康健站或中心，接受高血壓或糖尿病篩查，預防慢性疾病。而女青去年亦在北區設立地區康健站以，連結不同專業團隊，包括醫生、視光師、中醫、營養師、職業治療師、言語治療師等，為區內居民及就業人士提供基層醫療及健康支援服務。

香港基督教女青年會指，3月8日婦女節當天會連續第13年舉辦「ChariTea 棗點愛慈善計劃」，向市民送贈紅棗茶，提醒大家要關愛身邊女性。由於疫情關係，機構首次舉行網上派茶活動，市民只要在3月內登https://gift.ywca.org.hk填妥簡單個人資料，即可獲安排茶包送到府上。