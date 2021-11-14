薄鳧林牧場從舊建築出發　山頭遺迹納保育範圍　促政府增前期支援

保育活化猶如賦予舊建築新生命，連結今昔、重塑與人的聯繫。「薄鳧林牧場」有別於過往活化項目，由香港明愛與薄扶林村村民攜手，從前牛奶公司高級員工宿舍建築群出發、以「點、線、面」保育整個薄扶林山頭遺迹。

活化歷史建築伙伴計劃不乏失敗例子，薄扶林村文化環境保育小組成員高永康形容，自己為「病態樂觀」，對項目將來營運有信心。不過，他指自負盈虧的制度屬於大挑戰，加上條例缺乏彈性，往往令營運機構難於有限樓面面積符合連串要求。他建議政府增加活化項目的樓面面積之餘，亦可為有意申請的機構提供技術支援。



薄扶林村文化環境保育小組成員高永康對營運項目有信心。（鄭子峰攝）

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薄扶林村文化環境保育小組成員高永康早於2005年，透過村民發掘到前牛奶公司的山頭遺迹，從當初透過區議會提出活化，到建築群被納入活化歷史建築伙伴計劃。他憶述當年需要與不同的團體競爭，坦言「無把握」。輾轉歷經15個年頭，幸獲明愛與薄扶林村村民支持，終見項目落成，他形容自己「病態樂觀」，以正面態度迎接新一頁。

與薄扶林村民合作 活動遍佈山頭

有別於其他活化項目，「薄鳧林牧場」不僅著重硬件復修，而是放眼整個山頭、以至薄扶林村的歷史文化，令他對項目日後的營運更添信心。他指，團隊視前牛奶公司高級員工宿舍建築群為「點」，透過體驗活動、與村民聯繫作「線」串連遍佈山頭遺迹，以保育區內文化地境，「呢個只不過係起點，唔係單靠兩萬呎的面積，活動面積係整個山谷。」

活化歷史建築伙伴計劃至今推出六期，過往曾有項目被棄租及流標，包括馬灣芳園書室、曾被薩凡納藝術設計學院租用的前北九龍裁判法院，高永康將計劃問題歸咎自負盈虧的制度。當局要求獲批的營運機構需要於開業兩年後自負盈虧，高永康形容屬「大挑戰」，不少項目為賺錢，將建築物外租辦婚宴等大型活動，往往難平衡活化用途及收入，「個個都咁做就令古蹟使用無多樣性。」

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冀政府處理歷史建築有更大彈性

而現代建築物條例亦為營運項目增添掣肘，他舉例指本來已難於有限空間加設餐飲設備，同時需要預留空間按建築物條例安裝必要裝置，但樓面面積卻未有增加，「唔通入一入場收人80元咩。」

高永康認為保育不等於「保舊野」，而是要有限度地適應社會改變，令公眾可使用舊建築物。為符合保育目的，政府應於條例上有更多彈性，包括消防條例、建築條例等，「屋宇署條例管101層高大廈，同管呢類小型建築大致相同。」他建議可容許用新技術替代固有建築要求，同時適當地提供更多樓面面積。對於活化歷史建築伙伴計劃，他認為當局可為有意申請的機構提供更多支援，包括技術及金錢。