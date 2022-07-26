接種HPV疫苗「要睇父親意願」　巴裔女童接種率遠低其他族裔

衞生署轄下「香港兒童免疫接種計劃」由2019/20學年起為小五及小六女童免費接種人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗，減低罹患子宮頸癌的機會，中大護理學院去年就接種疫苗普遍率訪問華裔、印巴裔及尼泊爾裔等家庭，結果發現巴基斯坦裔家庭因父系社會主導、宗教因素，個人認知不足等原因，受訪巴裔女童的接種率不足10%，遠低於其他族裔20至30%的接種率，團隊建議增加少數族裔的資訊發佈與接收渠道、以及接種前半年舉行講座，減低少數族裔對注射HPV疫苗的抗拒度。



巴裔女童HPV疫苗接種率遠低於印度、尼泊爾家庭

中大醫學院那打素護理學院去年5月至9月期間，進行一項研究關於南亞族裔家庭對女兒接種HPV疫苗決定的影響，透過新家園協會、小童群益會賽馬會南葵涌青少年綜合服務中心、香港尼泊爾人聯會、醫護行者等非政府機構招募，成功訪問73名原籍印度、巴基斯坦、尼泊爾並至少育有一名9至17歲未成年女兒的家庭，並與12名條件相約的華裔家庭作比較，以了解南亞裔母親對女兒接種疫苗面對的挑戰。

研究發現，若細分73名南亞裔家庭的原國籍，再與華裔家庭比較HPV疫苗接種率，結果發現受訪巴基斯坦裔女童接種率低於10%，印度裔、尼泊爾裔女童接種率介乎20至30%，與華裔女童的接種率25%相若。

中大醫學院那打素護理學院博士生兼項目研究員李佩琪分析，與巴裔婦女進行深入訪談後，發現她們較其他少數族裔更為重視丈夫的意願，若丈夫不同意，會令她們難以為女兒接種HPV疫苗下決定，其次亦有宗教認知誤區如穆斯林要求女性婚前不可發生性行為，女信眾誤以為既然沒有性行為，罹患子宮頸癌的可能性相對偏低，便不需要早於小學時便安排女兒接種疫苗。

倡增撥資源培訓醫療傳譯員協助溝通

研究又發現，少數族裔對人類乳頭瘤病毒或HPV疫苗缺乏認知，例如受制於語言障礙，不知道從那裏接收相關疫苗資訊，甚至預約接種時，難以與說中文的醫護人員溝通，最終放棄機會；有部分少數族裔婦女對疫苗存在誤解，例如疫苗會否引起不育，經期紊亂等副作用，加上私人注射疫苗費用高達4,000至6,000元，令她們對接種卻步。

團隊建議，政府應加強宣傳子宮頸健康及HPV疫苗接種的安全性，例如提供南亞語言版本，並透過少數族裔經常接觸的社交平台如facebook、YouTube等發放，政府亦應增撥資源加強傳譯服務，例如培訓額外的醫療傳譯員，協助南亞裔人士與醫療人員有效溝通，並鼓勵醫護人員善用健康諮詢及問診時間，向家中育有9至17歲女兒的南亞家庭提供接種HPV疫苗的建議。